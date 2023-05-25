正新輪胎創辦人羅結遭盜墓 前司機擄骨灰罈 索6000萬

正新橡膠創辦人羅結前司機凃男因欠下大筆債務，竟盜掘羅結墳墓擄走「骨灰罈」，恐嚇勒贖6000萬元。（民眾提供）

2023/05/25 05:30

〔記者陳冠備／彰化報導〕全球第十大、台灣第一大輪胎廠正新橡膠創辦人羅結，四年前辭世後葬於彰化縣紗帽山的家族墓園，今年二月，羅結的前司機凃男因欠近三○○萬元債務，竟夥同張男盜掘羅結墳墓擄走「骨灰罈」，並找來林男向羅結次子、正新前董事長羅才仁勒贖六千萬元，不過警方在七天內偵破，並找回羅結的骨灰罈。彰化地方法院依盜墓、恐嚇取財未遂等罪判處凃男等人三年八月至七月不等徒刑。

警7天內偵破 凃男判刑3年8月

判決書指出，今年二月八日晚間，凃男（四十八歲）與張男（四十七歲）前往羅結墓園盜墓，兩人破壞墳墓鐵窗後，攀爬入墳墓內部盜取羅結骨灰罈，並由凃男保管，張男則指示不知情的林男（廿歲）打電話給羅才仁的妻子，對其恫稱，「我有你爸的東西，向你求財三千萬，不然我就毀掉你爸爸的東西」等語，不過林男後來發現張男是以「骨灰」恐嚇取財，嚇得離開。

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二月十三日，張男得知對方報警，提高贖金至六千萬元，也恫嚇對方「我們只求財不生事」，否則將骨灰罈丟到糞池等語，警方獲報，於十五日逮捕凃男、張男，再於十七日拘捕林男到案。

法官審酌凃男、張男盜取骨灰，導致墳墓損害外，亦造成家屬再次遭精神上打擊，違反社會善良風俗甚鉅，判處有期徒刑三年八月，林男犯恐嚇取財未遂罪，處七月徒刑。

「輪胎王」羅結於二○一九年三月過世，他與妻子黃葉（二○○九年逝）共繳出近廿六億元遺產稅給大村鄉公所，成為彰化「最富有」鄉鎮，公所也利用其經費編列鄉民一○○萬意外保險跟振興禮金等造福鄉里，未料竟發生前員工「綁架骨灰罈」天價勒贖案。

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