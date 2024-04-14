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宣導防詐 刑事局前進桃園巨蛋職籃賽場教識詐話術

刑事局前進職籃賽場宣導防詐識詐。（記者姚岳宏翻攝）

刑事局前進職籃賽場宣導防詐識詐。（記者姚岳宏翻攝）

2024/04/14 17:30

〔記者姚岳宏／台北報導〕刑事警察局為宣導全民識詐反詐絞盡腦汁，鎖定時下最熱門的職籃比賽，前進桃園巨蛋宣導投資詐騙，現場致詞的刑事局副局長黃壬聰強調，除民眾自身提高警覺，相關金融機構也要重視詐騙議題，讓「警銀合作」不是個口號，與政府一起攜手教民眾識詐話術、守住荷包。

刑事局、桃園市警局結合台啤永豐雲豹籃球隊，趁周休假日連續兩天在桃園巨蛋舉辦籃球賽之際，以公私協力之方式合作「青年理財，防詐知識」要確欸！」識詐宣導活動，鎖定青年為目標族群，刑事局也別出心裁設計識詐專屬活動看板，並於活動中設置識詐互動關卡，並發送刑事局與銀行一起聯名合作的宣導品。

刑事局今天出動超萌的「刑事Bear」偕同啦啦隊電豹女一同於籃球場上展開活力健康開場舞，警政吉祥物們兩天都於籃球場外與永豐台啤雲豹籃球隊吉祥物「大虎」、「小蜜蜂」共同巡迴，開放民眾進行趣味互動及合影，期透過寓教於樂的方式，加深民眾防詐印象。

刑事局副局長黃壬聰強調，科技始終來自人性，面對詐騙集團運用科技及網路社群所設下的詐騙陷阱，民眾應提高警覺，投資理財務必選擇正規管道，切勿輕信網友一面之詞而於通訊軟體上透露或傳遞個人資料，也要慎防AI深偽詐騙；若遇詐騙或發現被詐騙，也請盡快撥打165反詐專線由警政專人協助。

刑事局前進職籃賽場宣導防詐識詐。（記者姚岳宏翻攝）

刑事局前進職籃賽場宣導防詐識詐。（記者姚岳宏翻攝）

刑事局副局長黃壬聰在場上提醒相關金融機構也要重視詐騙議題。（記者姚岳宏翻攝）

刑事局副局長黃壬聰在場上提醒相關金融機構也要重視詐騙議題。（記者姚岳宏翻攝）

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