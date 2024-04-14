不甘心被戴綠帽！人夫向妻索賠12萬 再向小王求償15萬

曾男不甘心被戴綠帽，向外遇的妻子索賠12萬，再向小王求償15萬。（情境照）

2024/04/14 17:26

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化曾姓男子不甘太太吳女與鄒男搞婚外情，他從太太的手機取得雙方的鹹溼對話，並截圖太太傳裸照給對方，由於罪證確鑿，太太坦承不倫，答應賠12萬元給先生，兩人婚姻告終。先生再拿著和解書以其配偶權遭侵害為由，向鄒男求償50萬元。一審法官審理認為曾男求償有理，但金額酌減為30萬元，由於出軌是男女共負責任，吳女已先賠償12萬元而和解，因此判決鄒男需賠償15萬元給曾男。

判決指出，曾男與吳女於2022年1月結婚，不料婚後曾男發現太太與鄒男過從甚密，兩人經常開房間休息或過夜，最扯的是兩人還到澎湖出遊，並互相傳遞曖昧、鹹溼的對話，太太還傳自己的裸照給對方。

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曾男掌握上述證據，跟太太關係決裂，於是向彰化地方法院提起配偶權受到侵害之訴，最後太太與他和解，條件是付給先生12萬元。

曾男同時把矛頭對鄒男，以其嚴重妨害他人家庭和諧，侵害他人夫妻感情圓滿，使其圓滿家庭的期待落空為由，求償50萬元。鄒男均未於開庭言詞辯論期日到場，也沒提出準備書狀為任何聲明或陳述。

法官審理指出，被告於原告與吳女婚姻關係存續期間，有討論性愛過程等鹹濕露骨對話，並有傳送裸露之不雅照片給對方，以及一同在外過夜之互動模式，顯為逾越一般社交行為的不正常往來，已達破壞原告婚姻生活之程度，侵害原告配偶權之侵權行為情節重大，原告求償有理，但金額應酌減為30萬元。

30萬元的精神慰撫金應由被告與吳女平均分擔該連帶債務，各分擔15萬元，然因原告於起訴後，與吳女和解成立（吳女賠償12萬元），因此免除吳女應分擔部分。

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