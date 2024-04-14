向警討錢未果 男竟潑灑汽油想燒派出所 法官判刑8月

朱姓男子到基隆市警察局南榮路派出所（見圖）借不到錢，買汽油欲縱火燒毀值班台，還好及時被警方壓制送辦。基隆地院依妨害公務執行罪判處朱男有期徒刑8月。（資料照）

2024/04/14 17:19

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆男子朱文生因經濟窘困去年10月17日晚間，跑到基隆市警察局南榮路派出所，以想輕生的名義，想向張副所長索求財物資助。遭到拒絕後，竟買來汽油，意圖燒毀派出所。所幸警方及時將他壓制，未釀成災。基隆地院近日審結，依妨害公務執行罪判處朱男有期徒刑8月。

檢警調查，朱男因經濟狀況困窘，案發當晚8時49分，跑到南榮路派出所想要尋求財務資助，當天剛好是張姓副所長值班，便向他表達有輕生念頭，希望獲取財物資助。但副所長稱錢是救急不救窮，表示無法依照朱男需求資助其款項。

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朱男見未能取得財物後，一時氣憤，直接向現場的警員揚言「我會在這死給你看」等語，隨即離開派出所。

隔了27分鐘後，朱男到附近機車行購買一瓶寶特瓶裝汽油後，重返派出所，一手持汽油寶特瓶、一手持打火機，先對值班的邱姓警員嗆說，手上的寶特瓶裝的是汽油，會危害所內在場員警的人身安全，隨後打開瓶蓋，並晃動寶特瓶，導致汽油灑在值班台上。

邱姓警員趕緊起身，繞過值班台伸手抓住朱男的雙手，但寶特瓶卻在過程中掉落地面，造成大量汽油潑灑在派出所大門內地面，其餘警員見狀，立刻向前將朱男壓制，並奪下打火機，依妨害公務及公共危險罪將其移送法辦。

檢察官偵訊時，朱男承認有妨害公務及恐嚇危害員警安全，但否認有涉犯放火燒毀建築物未遂罪。

法官認為，朱男的行為已經觸犯妨害公務執行、預備放火燒毀現有人所在之建築物罪及恐嚇危害安全罪，依刑法第55條規定，從一重論以妨害公務執行罪處斷。

法官審理後，依妨害公務執行罪判處朱男有期徒刑8月，扣案的寶特瓶及打火機，均沒收。

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