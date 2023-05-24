一定要把阿伯救回來！偵查隊長蕭志旺：嫌犯要脅把「輪胎大王」骨灰罈丟進化糞池

「輪胎大王」羅結安葬於彰化市紗帽山的「羅家墓園」，平時門禁森嚴還有人員巡守。（記者陳冠備攝）

2023/05/24 22:42

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正新輪胎創辦人羅結遭盜墓 前司機擄「骨灰罈」勒贖6000萬

〔記者陳冠備／彰化報導〕「輪胎大王」羅結4年前過世，安葬於彰化縣紗帽山的家族墓園，未料遭前司機盜墓，還擄走「骨灰罈」勒贖6000萬元，引起社會震撼，偵辦刑案超過20年的員林分局偵查隊長蕭志旺表示，綁架骨灰罈勒贖案前所未見，嫌犯還一度稱要丟進化糞池要脅，員警們抱持「一定要把阿伯救回來」決心，經埋伏多日，才能毫髮無傷成功救下「人質」。

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據了解，羅結安葬於彰化市紗帽山的「羅家墓園」，其山嶺也安葬辜氏家族等彰化知名家族的墓園，平時墓園周邊派人巡守，不過羅結前司機凃男得知墓園一切，刻意避開巡守時間，並順利破壞墓園鐵窗等防盜設備，成功竊走羅結的骨灰罈，再分工合作，由張男等人向羅結家屬勒贖，凃男則載著骨灰到處躲藏，幸好警方一週內就偵破，但面臨破案、檢方起訴時，其家屬都選擇低調不願張揚。

「第一次遇到綁架骨灰罈！」蕭志旺表示，當初獲報時，對嫌犯綁架的「對象」感到傻眼，畢竟一般人看到骨灰罈都帶著尊仰之意，怎麼有人敢擄走骨灰罈，還勒贖6000萬，不過警方仍立即成立專案小組，並採用綁票規格開始調查。

蕭志旺說，「活要見人，死要見骨灰」，跟歹徒斡旋期間，警方與被害家屬都擔心骨灰罈被破壞，要求見到骨灰罈，起初歹徒配合拍照上傳，「人質」並無異樣，但事後變本加厲，將贖金從3000萬拉高至6000萬，若不配合就要把骨灰罈丟進化糞池裡，一度引起被害家屬驚慌，不過此時警方已掌握相關嫌疑人犯，隔日就將主謀凃男、張男逮捕，並從凃男車上後車廂找到羅結的骨灰罈，骨灰罈被安置在一白色桶子裡保護，安全無恙。

蕭志旺說，他曾任大村鄉村上派出所所長，羅結在世時就相當熱心幫助所內裝備所需，也發現他相當簡樸，並誠實納稅，即使過世後也留下大筆遺產稅給鄉公所應用，其精神令人敬佩不已，「如果死了也是當神那種」，發生這次勒贖案，讓不少員警想到羅結在世時曾經力挺警察，大家也都抱著「一定要把阿伯救出來」努力調查，老天有眼，阿伯的骨灰罈也順利被救出來。

警方表示，凃男被捕後當場即表示後悔，雙手合十對骨灰罈膜拜道歉。凃男事後接受採訪時表示，「是一時糊塗」、「被朋友牽著走」，「對老董及其家人感到對不起」。

記者致電正新輪胎，公司發言人羅永勵表示，完全沒聽說，他也是剛剛看到新聞才得知此事，對於凃姓司機綁架創辦人的骨灰罈勒贖，他跟員工們都感到震驚，覺得不可思議。

警方從凃男車上後車廂找到「輪胎大王」的骨灰罈。（民眾提供）

員林分局偵查隊長蕭志旺表示，綁架骨灰罈勒贖案前所未見，不過警方仍成立專案小組，並採用綁票規格開始調查。（記者陳冠備攝）

「輪胎大王」羅結，遭歹徒盜墓擄走骨灰罈，還勒贖6000萬，警方7天就將盜墓歹徒逮捕歸案。（資料照）

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