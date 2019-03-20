台灣輪胎王羅結過世 大村鄉公所估可分到16億造福鄉里

2019-03-20 21:39

〔記者陳冠備／彰化報導〕全球第9大、台灣第1大輪胎廠正新橡膠創辦人羅結本月15日辭世，享耆壽94歲，地方聞之深感悲慟。羅結一生誠實報稅在地方蔚為佳話，2010年妻子羅黃葉過世時，有10億2500萬元遺產稅匯入戶籍地大村鄉公所公庫，這筆錢讓窮鄉一夕變富，當地相當感念羅結夫人分出「手尾錢」照顧鄉里，這次羅結辭世，預計遺產稅應接近20億元，其中有16億分配給大村鄉公所。大村鄉長游盛表示，遺產稅需要經過國稅局核定等程序，不會這麼快就知道。

1925年羅結出生員林，小學畢業後以賣蜜餞維生，後來在員林北門的輪胎行當學徒後，自創「大新輪胎」，幫自行車換胎及補胎，1967年，羅結與2位外甥蔡文龍與蔡文順共同合資600萬成立正新，至今正新輪胎年營收已逾千億元，是台灣輪胎業龍頭，全球第9大輪胎廠。

依照正新輪胎年報，羅結持有正新輪胎股票約22.4萬張，資產至少逾96億元，依照去年上路的遺產稅最高稅率20%估計，羅結家族預估繳納總遺產稅逾20億元，由於羅結戶籍在彰化縣大村鄉，若以遺產稅分配8成計算，可能有高達16億元遺產稅將入大村鄉公所公庫。

游盛說，正新輪胎是相當誠實報稅的企業，9年前羅結夫人過世，申報遺產稅13億，有10億2千5百萬元匯入大村鄉公所公庫，相當於所方當時每年2億，共5年的總預算，讓原本是彰化縣6個貧瘠鄉鎮之一的大村鄉財政整個大改變。

游盛指出，透過這筆遺產稅挹注，公所終於可規劃興建準備多年的大村鄉農特產業推廣中心、活動中心等軟硬體設施，另外公所從3年多前每年投保600萬鄉民保險，讓3萬7千多位鄉民有50萬元的意外險保障，至近已有60多位鄉民領取保金，是彰化大村、伸港僅有2個鄉鎮才有的福利。

游盛表示，正新橡膠家族超級低調，羅結先生辭世也是昨日透過媒體才得知，所以能分配多少遺產稅也需要經過國稅局核定等程序，不會這麼快就知道，他已與家屬連繫將前往致哀，表達對長年貢獻地方的企業家的哀思。

大村鄉民說，很多鄉民在正新橡膠工作，羅結對員工、鄉民照顧，經常辦公益活動，對地方很有貢獻，包括接棒的下一代或部屬都能延續他對地方的關懷，對他的過世，大家都很不捨，若真能有這筆遺產稅，相信對大村鄉的發展會更有幫助。

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