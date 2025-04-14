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    首頁　>　社會

    空勤總隊直升機神救援 陽明山大火下午終於熄滅了

    台北市陽明山小油坑地區今天早上發生山林火警，下午空勤直升機執行3趟灑水任務後，火勢在下午4時32分正式宣告撲滅。（記者鹿俊為攝）

    台北市陽明山小油坑地區今天早上發生山林火警，下午空勤直升機執行3趟灑水任務後，火勢在下午4時32分正式宣告撲滅。（記者鹿俊為攝）

    2025/04/14 16:55

    〔記者王冠仁、陸運鋒／台北報導〕台北市陽明山小油坑地區今天早上發生山林火警，火勢從最初的100平方公尺到下午延燒超過50公頃，由於山區風勢強勁、取水不易，再加上起火地點消防車無法靠近，救援相當緩慢。經北市消防局向空勤總隊申請出動直升機進行灑水，今天下午空勤直升機執行3趟灑水任務後，火勢在下午4時32分正式宣告撲滅。

    台北市消防局指出，今天下午空勤總隊直升機從台中清泉崗機場起飛，在下午3時51分先後執行3趟灑水任務後，火勢最終被撲滅。

    據現場消防員透露，在空勤直升機協助灑水前，消防員只能以人工方式揹著消防水帶，徒步走上百公尺設法靠近起火點，再連接水帶射水救援。當時消防員分3線上山射水救援，但水帶連接越長，射水力道越小，救援難度很高。

    此外，目前雖然宣告撲滅，消防員仍會留在現場清理，嚴防「死灰復燃」，同時也會進一步釐清起火原因。

    北市消防局針對這場火警，總共出動前進指揮車1輛、其他指揮車6輛、消防車輛24輛、救護車輛1輛、人員91名、無人機2台；義消12車39人、無人機1台；鄰近的新北市消防局也派出2車4人前來支援。

    陽明山大火，下午空勤直升機執行3趟灑水任務後火勢宣告撲滅。（記者鹿俊為攝）

    陽明山大火，下午空勤直升機執行3趟灑水任務後火勢宣告撲滅。（記者鹿俊為攝）

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