陽明山火燒山範圍擴大至50公頃 黑鷹直升機吊水帶灑水畫面曝

台北市陽明山小油坑旁的山林火警，由於射水困難，目前仍在持續延燒當中。空勤黑鷹直升機吊掛水袋滅火。（記者鹿俊為攝）

2025/04/14 16:27

〔記者王冠仁／台北報導〕台北市陽明山小油坑旁的山林火警，由於射水困難，目前仍在持續延燒當中；北市消防局表示，由於山區風勢強勁且乾燥，再加上取水不易，火勢一度燒過稜線，目前延燒範圍超過50公頃；空勤總隊出動黑鷹直升機趕赴現場，目前正進行灑水灌救任務中。

台北市消防局第四救災救護大隊大隊長王耀震說，今天早上接獲陽明山國家管理處報案，聲稱有設備起火。起火之初，延燒範圍只有100平方公尺，但由於風勢強勁、火勢持續延燒，目前延燒範圍超過50公頃，火勢侷限在山谷之間。

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現場消防員說，由於消防車無法停靠在起火點旁，消防員只能以人工方式揹著消防水帶徒步走上百公尺設法靠近起火點，再連接水帶射水救援。目前分3線上山射水救援，但水帶連接越長，射水力道越小，救援難度很高。

台北市陽明山小油坑旁的山林火警，由於射水困難，目前仍在持續延燒當中。空勤黑鷹直升機吊掛水袋滅火。（記者鹿俊為攝）

空勤總隊直升機出動協助滅火。（記者塗建榮攝）

空勤總隊直升機協助救災。（記者塗建榮攝）

消防員射水救援。（記者王冠仁翻攝）

台北市陽明山小油坑旁的山林火警，由於射水困難，目前仍在持續延燒當中。（記者鹿俊為攝）

台北市陽明山小油坑地區14日中午發生火燒山意外，燃燒面積約30公頃，警消前往滅火。（記者塗建榮攝）

台北市陽明山小油坑地區14日中午發生火燒山意外，北市消防局出動大批人車趕往救援。（記者塗建榮攝）

台北市消防局第四大隊長王耀震受訪。（記者塗建榮攝）

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