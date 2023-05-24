正新輪胎創辦人羅結遭盜墓 前司機擄「骨灰罈」勒贖6000萬

正新創辦人羅結。（資料照）

2023/05/24 16:26

〔記者陳冠備／彰化報導〕全球第10大、台灣第1大輪胎廠正新橡膠創辦人羅結，2019年辭世後葬於彰化縣某公墓內的家族墳墓，今年2月，羅結前司機凃男因欠下大筆債務，竟夥同鄰居張男盜掘羅結墳墓，擄走羅結「骨灰罈」，並找來林男對羅結兒子恐嚇勒贖6000萬元，不過警方在7天內就逮捕嫌犯，並成功救回羅結的骨灰罈。彰化地院審理，凃男、張男犯盜取屍體等罪嫌判處3年8月徒刑，林男犯恐嚇取財未遂罪，處7月徒刑。

「輪胎大王」羅結1925生，1967年在彰化縣大村鄉創辦正新輪胎，根據2022年統計，正新輪胎全球銷售約1008億，名列全球製造商前10名，2019年3月羅結過世，他逝世後與妻子黃葉共繳出近26億元遺產稅給大村鄉公所，成為彰化「最富有」鄉鎮，公所也利用其經費編列鄉民100萬意外保險跟振興禮金等，以造福鄉里，傳為佳話，未料有宵小覬覦「死後價值」，綁架骨灰罈要求家屬付天價贖金，一生傳奇始料未及。

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據了解，盜墳並綁架羅結「骨灰罈」主謀凃男，曾是正新輪胎員工，任職18年，擔任過羅結司機，因此得知羅結葬身處，並了解羅家一切事務，由於他犯案前身揹近300萬債務，所以鋌而走險，不過法網恢恢，警方獲報後快速掌握凃男等人涉案跡證，並迅速於7天內就破案，毫髮無傷救回骨灰罈，讓被害者得以安息。

判決書指出，凃男（48歲）曾因職務緣故，得知羅結火葬後骨灰罈葬於彰化某公墓內的家族墓園，今年2月8日晚間，凃男與張男（47錢）因缺錢花用，便前往墓園，持油壓、拔釘器剪等器具破壞墳墓鐵窗後攀爬進入墳墓內部，兩人找出羅結的骨灰罈放置位置後，再使用拔釘器破壞隔絕骨灰罈與外界的水泥牆面，以此方式盜取有羅結火葬遺灰的骨灰罈。

兩人得手後，凃男負責保管骨灰罈，張男則找來同樣缺錢花用，但不知情的林男（20歲）合作，2月10日張男指示林男使用作案用手機撥打電話給羅結次子羅才仁的邱姓妻子，對其恫稱：「我有你爸的東西，我要向你求財3000萬，不然我就毀掉你爸爸的東西或向報社公開」等語，不過林男最後發現張男是以「骨灰」為恐嚇取財，嚇得離開張男。

判決書指出，2月13日，張男傳送骨灰罈照片給邱女，並提高贖金6000萬元，也恫嚇對方不要報警，否則馬上公開各大媒體、毀掉骨灰罈丟池等語，14日又傳訊「把現金準備好，我們拿到你就可以要回你老爸了」、「不然就公開、自己看著辦」等語，以此方式恐嚇取財，羅才仁夫婦最後報警，警方於15日逮捕凃男、張男，17日再拘捕林男到案。

法官審理，凃男原任職於正新公司長達18年，因違反員工忠實義務及工作規則，經廠商檢舉遭公司發現後而自請離職，又為獲取金錢以填補其自身270萬元債務，而與張男共同謀畫犯行，可謂惡行重大，審酌，凃男、張男發掘亡者墳墓，盜取骨灰，導致墳墓損害外，亦造成家屬再次無端遭臨精神上打擊，違反社會善良風俗甚鉅，判處有期徒刑3年8月，林男犯恐嚇取財未遂罪，處7月徒刑。全案可上訴。

羅結前司機凃男因欠下大筆債務，竟盜掘羅結墳墓擄走「骨灰罈」，對其家屬恐嚇勒贖6000萬元。（民眾提供）

「輪胎王」羅結遭盜墓，警方掌握凃男等人涉案跡證，迅速於7天內就破案。（民眾提供）

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