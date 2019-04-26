瑪吉斯也做仙草露！正新輪胎創辦人最愛 公司專屬伴手禮

2019-04-26 13:58

〔記者顏宏駿／彰化報導〕你可能用過「瑪吉斯輪胎」，但你一定沒吃過「瑪吉斯仙草露」！這是已故董事長羅結的最愛，網路上盛傳「只有彰化買得到」，其實是誤傳，因為這東西是「非賣品」，正新輪胎廠只拿來當伴手禮，但意外博得「台灣黑色甜甜圈」的美譽。

「MAXXIS」是正新輪胎全球佈局的品牌，它把正新輪胎推向全球第9大的輪胎大廠，MAXXIS早已成為台灣品牌之光，但你可能不知道，MAXXIS不只是輪胎品牌，現在它還是「仙草露」品牌，正新輪胎廠專門拿來送給客戶及配合廠商，別小看MAXXIS仙草露，它在網路可是知名商品，許多人獲贈後分享「開箱品嘗文」，滿意度爆表，有人專程跑到「MAXXIS輪胎專門店」購買，但老闆說，沒賣就是沒賣。

一名正新的主管說，這款商品是已故正新輪胎創辦人羅結的最愛，老董事長當年打造MAXXIS，需要經常送禮給客戶，由於羅董自己愛吃仙草，便委託下屬辦理，經訪廠後委託彰化的泰山公司製造，多年下來竟然成為口碑商品。

有別於「泰山仙草蜜」，瑪吉斯仙草露沒有「湯湯水水」，易開罐打開，就是扎扎實實的仙草凍塊，加入奶油球和糖水，非常消暑解渴。

國際輪胎大廠米其林常被喻為「黑色甜甜圈」，同樣是作輪胎，代表台灣的MAXXIS以「仙草露」作為延伸商品，它也被喻為「黑色甜甜圈」，只是它Made in Taiwan，是接台灣地氣的「黑色甜甜圈」。

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