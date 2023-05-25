「擄骨灰罈」勒贖6千萬 羅結前司機道歉曝：老董入夢拍肩斥責

凃男出面向羅家道歉，還說，曾夢到被羅董拍肩斥責，他很後悔，犯下不應該犯的錯誤。（民眾提供）

2023/05/25 21:39

〔記者陳冠備／彰化報導〕「輪胎大王」正新輪胎創辦人羅結2019年辭世後，葬在彰化紗帽山家族墓園，未料今年2月遭前司機凃男等人盜墓擄走「骨灰罈」，勒贖6000萬元，警方在1週內迅速破案。這起台灣首宗「綁架骨灰罈」案引起社會震驚，主嫌凃男今天出面向羅家道歉，他說，曾夢到被羅董拍肩斥責，他也很後悔，犯下不應該犯的錯誤。

「我做了不該原諒的事情！」凃男今天出面受訪時說，「覺得相當後悔、懊惱，他要向老董及其家屬、所有人道歉」，隨即九十度彎腰鞠躬。

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凃男說，他真的做錯事情了，他很後悔，當下一時糊塗，因為被錢逼到，當時意識已經不清楚也無法判斷，才鑄下大錯，現在他真的很想當面向羅家的人道歉，讓他們知道他知道自己真的做錯了，他也在想要如何彌補犯錯，可是他現在沒辦法和羅家的人碰面。

凃男說，當時他拿走老董骨灰罈後，就一直放在車上，當下他內心其實覺得很害怕，也很恐懼，更覺得很對不起老董，因為老董生前對他非常好，他真的一時糊塗，被錢逼到才會做出這樣事，覺得很不應該。

「老頭家曾幾次出現在我的夢中斥責」，凃男說，案發後他一直睡不好覺，有幾次睡著了，卻夢到被老董斥責，罵他「怎麼可以做出這樣事」，老董也在夢中拍他肩膀，讓他很驚恐，自從把骨灰罈放在車上後，他內心一直很不安，一直都睡不好。凃男懊悔地說「我真的錯了」。

凃男出面懺悔，民眾並不領情，痛批「早知如此，何必當初」、「飼老鼠養布袋」、「忘恩負義」、「難道不怕厄運纏身」。

民俗專家蒲慶峰說，盜墓絕對是一件會得到因果報應的事，尤其綁架骨灰罈，此事更是前所未聞，也是相當大不敬，破壞人家的祖祠，也是犯滔天大罪，易遭天地譴責，6年內就會出現。

彰化地方法院一審審結，依盜墓、恐嚇取財未遂等罪判處凃男等人3年8月到7月不等徒刑。

凃男九十度鞠躬道歉。（民眾提供）

凃男說，他拿走老董骨灰罈後，一直放在車上，內心其實覺得很害怕。（民眾提供）

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