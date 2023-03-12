疑與妻子感情不睦 男子竟偷走岳父骨灰罈丟到橋下溪床洩憤

宜縣陳姓男子（中）偷走岳父骨灰罈丟到橋下溪床，被警方查獲。（圖由警方提供）

2023/03/12 15:21

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣員山鄉林姓鄉民7日到員山福園（宜蘭縣立殯葬管理所）祭拜亡父，發現父親骨灰罈不翼而飛趕緊報警，警方查出報案人妹婿，即亡者34歲女婿陳姓男子涉案，陳男疑與妻子感情不睦，竟偷走岳父骨灰罈，再從橋上丟到溪床洩憤。

林姓鄉民清明節前夕到員山福園祭拜父親，打開塔位準備拜拜時，才知骨灰罈不見了，隨即向派出所報案，警方調閱監視畫面，2月23日凌晨有人進入納骨塔，離去時捧著骨灰罈，經過比對，查出陳姓男子涉有重嫌。

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監視畫面顯示，案發當天凌晨2點26分，陳男姓獨自進入員山福園安奉岳父骨灰罈的納骨塔，3點1分，手捧著骨灰罈離去。警方昨天將他查緝到案，陳男供出偷走骨灰罈後，轉往附近的員山鄉尚德橋，丟棄在橋下溪床，過程中碰撞護欄，骨灰罈破裂造成骨灰四散。

警方派鑑識人員赴現場採證，配合被害家屬及消防隊到橋下河床搜索，起出被陳男丟棄的骨灰罈碎片及亡者遺骨；經過調查，陳男與妻子近來頻頻爭吵，雙方鬧離婚，疑似心情不佳偷走岳父骨灰罈丟在橋下洩憤。

警方訊後認定陳姓除了涉及竊盜罪，另觸犯損壞、遺棄或盜取遺骨、火葬之遺灰罪嫌，全案函送宜蘭地檢署偵辦。

警方配合被害家屬及消防隊到橋下河床搜索，起出骨灰罈碎片及亡者遺骨。（圖由警方提供）

案發當天，陳男竊取岳父骨灰罈後離去，被監視器拍下。（圖由警方提供）

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