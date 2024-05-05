差很大！開車衝撞殺人未遂重判 更一審改傷害罪……最後和解撤告

黃男涉嫌開車衝撞友人被依殺人未遂罪重判，高雄高分院更一審改依傷害論處，並因雙方和解，判決公訴不受理。（記者鮑建信攝）

2024/05/05 22:05

〔記者鮑建信／高雄報導〕屏東黃姓男子僅因語氣不佳，涉嫌開車加速衝撞友人，被地院依殺人未遂罪，判刑2年8月，但高等法院高雄分院更1審卻改依傷害罪論處，並因兩造和解，判決公訴不受理，讓當事人心情有如洗三溫暖。

檢方指出，2021年4月12日下午，被告黃男酒後聯絡久未見面同宗黃姓友人，卻因對方語氣不佳而心生不滿，憤而嗆說：「如果敢出來就要撞死你」等語，隨後開車前往麟洛鄉公所找他理論。

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黃嫌駛抵鄉公所前方時，見黃姓友人和楊姓男子正在路口聊天，竟涉嫌加速衝撞，所幸黃及時發現跳離，逃過一劫，楊則閃避不及遭撞飛後落地，雙手、右膝等處傷害，該車則因撞擊力道過強，車燈、保險桿均掉落，車頭並卡入水泥花圃矮牆中。

黃嫌指出，車子轉彎時，看到他們後要煞車，卻誤踩油門才撞到，否認要故意撞人，但未被採信，經屏東地院依殺人未遂罪，判處有期徒刑2年8月，他不服上訴。

高雄高分院更1審認為黃嫌撞擊後，並無後續傷害行為，反而關心楊的傷勢，黃姓被害人雖對他行為感到憤怒和驚訝，但還是讓他離去，況且雙方沒有深仇大恨，實無殺人動機，改依傷害罪論處，並因雙方和解撤告，判決公訴不受理，仍可上訴。

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