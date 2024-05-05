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澳洲退休大叔遊台中喊「迷失自己」……警助攻驚艷友善台灣

澳籍男子因迷路到警所求助。（警方提供）

澳籍男子因迷路到警所求助。（警方提供）

2024/05/05 21:29

〔記者許國楨／台中報導〕69歲澳洲籍男子Gary退休後獨自赴世界各地旅行，近日踏上台灣這塊土地，結束1日行程前往飯店途中，因手機網路出問題無法連線瞬間迷途，所幸機警向路旁派出所求援，在員警協助下，手機獲得網路得以查找資訊，也順利抵達下榻飯店，Gary也表示，台灣警察的友好與熱情，實在令人十分驚艷。

台中市第三分局合作派出所警員賴柏穎，2日晚間值班時突有1名外籍男子進入派出所，一開口便是：「I lost myself！」（意指迷路），賴員進一步了解，原來澳洲籍男子Gary來台中旅遊，結束一天行程晚上打算按圖索驥前往飯店，卻因手機網路突然異常，手機內的地圖無法連線，導致人生地不熟的他完全不知道身在何處。

此時Gary因突見到前方路旁有個寫著「POLICE」的招牌，才會尋求協助，賴員得知後，立即熱心分享自己手機熱點，讓Gary得以連上網路找到下榻旅館，見飯店距離尚有2公里，擔心途中恐又遇到無法連上網路窘境，便請巡邏中巡佐賴志福協助返回飯店，旅程中意外插曲，讓Gary深刻感受到台灣警察友善及暖心，高興的與員警合影留念。

警方提醒民眾，於國內、外旅遊務必隨時注意及收妥自身財物，事先規劃大眾運輸系統、了解重要地標等基本功課，並注意自身安全，避免影響遊興或造成後續不便，若在國外遇有急難事件，除就近向當地派出所求助，亦可撥打駐外館處緊急聯絡電話，或目前22個國家或地區可使用的「旅外國人急難救助全球免付費專線」800-0885-0885尋求協助，同時也呼籲，幫助他人遠比想像中的更簡單，若在街頭發現需要協助的民眾，一句關懷，或許就能為他們即時解除燃眉之急。

警方協助澳籍男回到下塌飯店，他高興的與員警合影。（警方提供）

警方協助澳籍男回到下塌飯店，他高興的與員警合影。（警方提供）

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