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11/30 今彩539頭獎開出1注！800萬獎落高雄

今晚（11月30日）開獎的第112000286期今彩539頭獎開出1注；第112000096期威力彩、第112000286期雙贏彩頭獎均摃龜。（資料照、圖擷取自台灣彩券官網；本報合成）

今晚（11月30日）開獎的第112000286期今彩539頭獎開出1注；第112000096期威力彩、第112000286期雙贏彩頭獎均摃龜。（資料照、圖擷取自台灣彩券官網；本報合成）

2023/11/30 22:22

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（11月30日）開獎的第112000286期今彩539頭獎開出1注，可得800萬元，由高雄市小港區松興路73號的「松興彩券行」開出；第112000096期威力彩、第112000286期雙贏彩頭獎均摃龜。

第112000096期威力彩中獎號碼為「第一區：02、13、21、28、33、35」，第二區：02」，頭獎摃龜；貳獎摃龜；參獎2注中獎，每注可得15萬元；肆獎30注中獎，每注可得2萬元；伍獎190注中獎，每注可得4000元；陸獎1295注中獎，每注可得800元；柒獎2477注中獎，每注可得400元；捌獎1萬3761注中獎，每注可得200元；玖獎1萬7185注中獎，每注可得100元；普獎3萬2087注中獎，每注可得100元。

第112000096期38樂合彩中獎號碼為「02、13、21、28、33、35」，五合摃龜；四合3注中獎，每注可得6萬7500元；三合63注中獎，每注可得5750元；二合1367注中獎，每注可得750元。

第112000286期雙贏彩中獎號碼為「01、04、06、07、08、10、11、12、15、16、20、21」，頭獎摃龜；貳獎3注中獎，每注可得10萬元；參獎104注中獎，每注可得500元；肆獎1168注中獎，每注可得100元。

第112000286期今彩539中獎號碼為「04、12、20、22、34」，頭獎1注中獎，可得800萬元；貳獎178注中獎，每注可得2萬元；參獎6423注中獎，每注可得300元；肆獎6萬8239注中獎，每注可得50元。

第112000286期39樂合彩中獎號碼為「04、12、20、22、34」，四合1注中獎，可得21萬2500元；三合230注中獎，每注可得1萬1250元；二合8044注中獎，每注可得1125元。

第112000286期3星彩中獎號碼為「077」，正彩19注中獎，每注可得1萬2500元。

第112000286期4星彩中獎號碼為「6316」，正彩7注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」

雙贏彩、威力彩、38樂合彩開獎獎號。（擷取自台灣彩券官網）

雙贏彩、威力彩、38樂合彩開獎獎號。（擷取自台灣彩券官網）

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（擷取自台灣彩券官網）

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（擷取自台灣彩券官網）

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