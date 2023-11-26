彩劵行店員「印錯彩劵」 老翁大方買下意外爽中1200多萬！

麥可在9月17日購買名為「終生幸運」（Lucky for Life）的彩券，因店員操作失誤竟意外中得美金39萬元的大獎。（圖擷取自「密西根彩券」）

2023/11/26 23:45

〔即時新聞／綜合報導〕美國伊利諾州誕生了一位千萬富翁！近日，一名男子在購買彩券時，因店員操作失誤竟意外中得美金39萬（約新台幣1234萬元）的大獎，瞬間成為千萬富翁。據悉，中得頭獎的機率小於180萬分之一。

綜合外媒報導，60歲的幸運兒麥可·索佩斯塔爾（Michael Sopejstal），平時每隔幾周就會到密西根州新布法羅（New Buffalo）的一家餐館用餐，途中經常順道到路邊的便利超商購買彩券試試手氣。

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據了解，麥可在9月17日購買了名為「終生幸運」（Lucky for Life）的彩券，他一口氣下注10期的號碼，但由於店員的疏忽，將同一期開獎的10注號碼印在了同一張彩票上。麥可面臨可選擇重新列印的機會，但他當下決定就這樣買下。出乎意料的是，這張印錯的彩券竟然讓他中得了美金39萬的頭獎。

彩票公司稱，麥可本周前往彩券公司總部領取獎金，選擇一次性領取39萬美元，而非終生每年領取2.5萬美元（約新台幣80萬元）。麥可透露，他計畫將部分獎金用於旅行，而剩餘的則會儲蓄起來，而對於這份幸運，麥可表示，「這種感覺太棒了。」

「一生幸運」的遊戲規則是選擇1至48中的5個主要數字，再從1到18中挑選1個幸運號碼。若5個主要數字全中，可選擇每年領取美金2.5萬元，或一次領取美金39萬；若5個主要數字和幸運號碼都中，則可領取美金575萬元（約新台幣1.82億元）或每天領取美金1000元（約新台幣3萬元）。

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