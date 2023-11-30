立委陳椒華提告寶山有謙家園建案涉弊 竹縣府：核照一切依法

時代力量立委陳椒華（中）今天下午針對新竹縣寶山鄉有謙家園建案環評及山坡地開發計畫爭議案，會同委任律師、前新竹縣議員連郁婷（左）到新竹地檢署按鈴告發。（記者黃美珠攝）

2023/11/30 17:12

〔記者黃美珠／新竹報導〕時代力量立委陳椒華針對新竹縣寶山鄉有謙家園建案環評及山坡地開發計畫爭議，以開發內容明顯與環評及區域計畫內容不符，尤其許多建物蓋在不能興建的國土保安用地和6級坡上，新竹縣政府竟可以發放建照和使用執照為由，今天下午會同委任律師、前新竹縣議員連郁婷到新竹地檢署按鈴告發，要求檢調徹查全案。

新竹縣政府強調，所有核照一切依法，民代指控與事實不符，盼環境部將該案環評核定版公開以便後續釐清，以正視聽。

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陳椒華等人直言，今天的告發舉動，主要是因新竹縣政府遲遲不肯給予回覆，所以藉此希望檢調能啟動調查，介入偵辦，對於被告則暫列「不詳」，要求檢調深入追查。

陳椒華說，她日前揭露新竹縣政府的「有謙家園」建案變更環評備查資料，再比對2022年通過區域計畫變更內容，發現住宅建物部分，有40多棟建物違法蓋在國土保安用地上，而這些建物的位置在所通過的環評書件及區域計畫書件上沒有獲得允許興建的位置，開發單位寶君建設涉嫌違反環評法、區域計畫法等相關規定，而縣府涉嫌違法發放建照和使用執照。

陳椒華說，君寶建設是最早申請開發的單位，但2018年他們向新竹縣環保局申請變更，縣府於同意備查公文提及這次變更內容包括開發行為名稱、開發單位名稱、負責人變更，以及開發行為的場所因地籍重測、變更編定分割及土地徵收，變更，其餘內容都未變更。

但變更前、後配置圖大不同，好比變更山坡地住宅配置圖疑似變更面積超過6成，變更後配置圖與現有航照圖比對，甚至有40幾棟房屋所在位置並未在前述變更後的配置圖中，也沒有依照變更前配置圖而直接興建。這些行為早已超越環評法施行細則第36條僅須備查的範圍，而應屬環評法第16條規定，須經核准才可以變更的範圍。

告發代理人連郁婷說，變更前配置圖與變更後配置圖已大有不同，為何新竹縣環保局只備查而未審核？時任的縣環保局長、縣長以及君寶建設之間是否有利益輸送？因而才使建設公司得以免除依照環評法第16條規定變更環評內容，這些都可能涉及刑法圖利罪嫌。如果只是開發單位故意用不實資訊申請變更，則另有使公務人員登載不實的偽造公文書罪嫌。

這之間到底是縣府相關人員跟開發單位有利益輸送問題？還是開發單位故意以不實資訊隱瞞環評主管機關？因為涉及當地的環境保護，在交通、地質抑或是否具有抵抗災害之環境容受力等方面對「有謙家園」當地居民都有衝擊，希望檢調儘速偵辦釐清。

時代力量立委陳椒華（中）會同委任律師、也是前新竹縣議員連郁婷（左）一同到新竹地檢署按鈴告發，要求檢調徹查。（記者黃美珠攝）

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