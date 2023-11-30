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投資虛擬貨幣穩賺不賠？他拿300萬退休金想「歐印」險被騙

顏男跑到銀行想匯款300萬元。（記者王冠仁翻攝）

顏男跑到銀行想匯款300萬元。（記者王冠仁翻攝）

2023/11/30 14:56

〔記者王冠仁／台北報導〕顏姓男子收到詐騙集團亂槍打鳥的假投資騙術簡訊，他依簡訊所說與對方用通訊軟體互加好友以後，認識一名理財專家；他沒發現對方是詐騙集團假冒，還以為遇上千載難逢的投資機會，他依對方所說到銀行辦理臨櫃匯款300萬元，打算把退休金「all in」。幸虧行員發現異狀通報警方，員警趕來攔阻，才幫他守住老本。

北市警中正二分局今天公布顏男遭遇的行騙過程，再次呼籲民眾遇到陌生人宣稱有穩賺不賠的投資方式時，應提高警覺並冷靜求證，切勿隨輕易聽或操作任何動作，尤其遇有藉故請求交付款項時，應向警政署165反詐騙專線或110專線查證，慎防受騙上當。

中正二分局南昌所在上週接獲國泰世華銀行南門分行行員來電，行員聲稱有一名顏姓男子想要臨櫃匯款300萬元，疑似遇上詐騙集團。

員警莊銘禎獲報趕往，顏男起先聲稱款項是要用來支付房屋修繕款項，但員警進一步追問裝潢公司的名稱、修繕場所等細節，顏都說不出來。員警認定他遇上詐騙，最後他才說出實情。

原來顏男接到一封附有LINE ID的手機簡訊，稱欲投資可加好友，顏男加入後，一位自稱理財專家的網友，向他推薦一個虛擬貨幣投資平台，宣稱只要匯款至該平台，便能幫客戶迅速獲利、穩賺不賠。他信以為真，跑去銀行想匯300萬元，對方還交代他說這是「內線交易」，若行員詢問的話要說是裝修款來規避。

員警發現顏遇上典型的假投資詐騙，於是拿出過往新聞案例向他進行防詐騙宣導，他這才發現自己上當。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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