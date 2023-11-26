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單身女老師落入愛情陷阱 投240萬買虛擬貨幣全是一場空

警方趁吳姓車手前來取款時，當場將其逮捕。（記者陸運鋒翻攝）

警方趁吳姓車手前來取款時，當場將其逮捕。（記者陸運鋒翻攝）

2023/11/26 13:16

〔記者陸運鋒／新北報導〕新北市一名單身女老師，日前在網路上認識一名男子，雙方相談甚歡之下，進而以老公、老婆互稱，對方見女老師落入陷阱，洗腦投資240萬元虛擬貨幣，最後女老師無法提領獲利才驚覺被騙，便與警方配合，昨天誘出吳姓車手將其逮捕，依法究辦。

據了解，51歲孫女從事教職工作，8月中旬時，她的臉書被不明帳號加入好友，被對方風趣談吐深深吸引，孫女逐漸卸下心防，以為自己談起網路戀愛，這3個月來以老公來稱呼對方，而對方同樣也以老婆來回應。

據悉，孫女在言談間，得知對方是名泰達幣投資客，被愛情沖昏頭的她，陸續交付3次共240萬元給詐團，請對方幫忙購買虛擬貨幣，但11月中旬孫女要將獲利提領時，卻無法登入帳號，對方則話術需再投入169萬元保證金才能領出，否則帳戶將遭凍結並送金管會監管。

警方調查，孫女嚇的到派出所詢問，才驚覺遭到詐騙，於是昨天與警方配合，將對方誘出要繳交保證金，待48歲吳姓車手前來孫女住處取款時，當場將其逮捕，並查扣買賣合約19張、行動電話1支、點鈔機1台、不法所得36萬元。

據指出，吳男有過失傷害、詐欺等前科，他辯稱只是依照公司只是前來取款，並無詐騙行為，詢後，依詐欺罪及洗錢防制法移送新北地檢署偵辦。

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警方逮捕吳姓車手，依詐欺罪及洗錢防制法移送新北地檢署偵辦。（記者陸運鋒翻攝）

警方逮捕吳姓車手，依詐欺罪及洗錢防制法移送新北地檢署偵辦。（記者陸運鋒翻攝）

警方查扣合約書及不法所得36萬元。（記者陸運鋒翻攝）

警方查扣合約書及不法所得36萬元。（記者陸運鋒翻攝）

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