投資詐騙要230萬露餡！埔里警超商逮捕車手

埔里分局鯉潭派出所長黃英杰騎車追捕詐騙集團車手，倒地後仍奮勇逮人。（埔里分局提供）

2023/11/20 21:27

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣埔里鎮劉姓婦人想投資股票賺錢，日前透過臉書社團加入投資群組，陸續匯款及面交各20萬元，又約定今天下午在埔里的超商交付230萬元，婦人察覺有異而報案，埔里分局員警獲報前往埋伏，逮捕超商取款、把風的賴姓及陳姓男子，並查獲安非他命等毒品，警方訊後依詐欺、洗錢防制法及毒品危害防制條例移送法辦。

警方調查，劉姓婦人日前於臉書社團「牛股牛市」加入對方LINE進行投資，先匯款及面交各20萬元，並約定今天下午2點在埔里鎮中山路超商內再交付230萬元，劉女發現有異狀向警方報案。

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埔里分局鯉潭派出所員警前往埋伏，賴姓男子進入超商內向被害人取款，警方先逮捕賴男，在外把風的陳姓男子見狀逃逸，鯉潭派出所長黃英杰騎機車追緝，逮捕過程中致手臂擦挫傷，仍負傷逮到嫌犯，並在2人隨身包包內查獲安非他命及K他命毒品，依詐欺、洗錢防制法、毒品危害防制條例罪移送法辦。

警方呼籲，詐騙手法日新月異，其中在「假投資」部分以「穩賺不賠」營造賺錢假象，初期帳面顯示獲利，再引誘被害人加碼投入大筆資金，誘騙民眾上鉤，民眾遇有可疑狀況，請務必撥打165反詐騙專線求證。

鯉潭派出所長黃英杰負傷逮捕詐騙集團車手。（埔里分局提供）

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