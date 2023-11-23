台中貴婦第1次投資就獲利 「好康報閨蜜」一起被詐2100萬

警方當場逮捕葉姓車手。（警方提供）

2023/11/23 17:07

〔記者許國楨／台中報導〕台中市施姓婦人財力頗豐，日前誤信網路投資群組話術，首次投資就獲利，她高興的「好康逗相報」告知張姓閨蜜，結果兩人陸續共砸入2100萬元，因歹徒未出金才驚覺上當，警方以玩具鈔約出騙徒面交，當場在超商內外逮捕車手，及另名負責監控的收水成員，全案依詐欺、洗錢等罪嫌送辦，檢方也聲押兩嫌獲准。

經查，50多歲施婦上月間透過臉書看到投資廣告，加入群組後，聽信對方指令，下載歹徒設計的假投資平台APP「啟宸」，施婦投入小額資金後，透過APP發現獲利頗豐，還順利出金，讓她嚐到甜頭，以為這是合法的交易平台，陸續以匯款、面交方式，砸入1950萬元。

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期間施婦還「好康逗相報」，邀約張姓閨蜜加入，張婦也砸入200多萬元，兩人以為遇上股市名師，可以輕鬆獲利，直到最近想獲利了結出金，投資平台卻推拖表示，需先繳納佣金、稅費等理由才能出金，兩人才驚覺遭騙，神情憔悴地相偕向台中市第二分局永興所報案。

未料接下來歹徒又以「需繳納股票名師分成抽佣金」，才能領取投資獲利等話術，再向兩婦詐騙，警方將計就計，16日時約出歹徒至指定超商面交，警方準備70萬元的玩具鈔因應，當時詐團擔心有埋伏，在交易前臨時變更地點，但是警方迅速重新部署警力，在詐團放下戒心時，喬裝成顧客埋伏在周邊。

當騙徒與張婦完成面交當下，立即上前壓制逮人，當場逮捕21歲的葉姓車手，另在綠園道上埋伏的員警，發現1名疑似同夥在超商周邊徘迴把風，見葉男遭逮準備逃離現場並通風報信給上手，不料露餡行徑早就被鎖定，警方逮獲負責把風、收水的20歲黃姓犯嫌。

警方將全案依詐欺、洗錢等罪嫌移送台中地檢署，檢方聲押二人獲准，後續追查其他同案共犯。第二分局長周俊銘呼籲，近來詐騙集團透過社群軟體、簡訊等工具進行「假投資、真詐騙」，宣稱穩賺不賠、高額獲利詐騙手法，千萬不可輕信，以免受騙上當，有疑問可撥打165反詐騙專線，或向派出所詢問請求協助。

警方用玩具鈔釣出車手。（警方提供）

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