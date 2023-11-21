遇假投資詐騙母拉子一起中招 警埋伏面交現場瓦解詐團

文山一警分局趁著面交時，於上月底逮捕車手，昨又循線前往高雄、台中等地查獲上游機房共犯8嫌到案。 （記者鄭景議翻攝）

2023/11/21 15:44

〔記者鄭景議／台北報導〕台北市文山區張姓婦人，聽信投資保證獲利等詐騙集團話術，拉著兒子先後投入130萬元，遲遲等不到分紅還被要求再交付保證金，才發現上當，文山一分局趁著面交時逮捕車手，昨天又循線前往高雄、台中等地一舉查獲上游機房共犯8嫌到案，徹底瓦解詐騙集團。

警方調查，張姓婦人於LINE上結識一名網友，對方勸說她投資期貨能賺大錢，張婦不疑有他，加入該投資社群內，見群內分享許多投資期貨賺錢的方法，並有多人表示已獲利數萬元至數十萬元不等的訊息，一時心動加入詐騙集團設下的假投資交易軟體，並且先依約面交20萬元。

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隨著該投資軟體上的獲利金額越來越高，張婦以為自己賺大錢了，便再交付100萬元給詐騙集團車手，還邀兒子一同加入群組，交付10萬給對方，等母子兩人欲提領獲利金額，對方要求必須繳保證金方可出金等語時，才驚覺受騙，向文山一分局萬芳派出所報案。

警方成立專案小組，先請被騙的母子2人配合，佯稱有意再加碼投資，與詐騙集團約定面交現金，順利於10月底先查獲黎姓、張姓2名車手，起獲作案偽造的投資公司收據、偽造證件、手機及50萬元現金等證物；在攻破車手心防後，昨天又分別在高雄及台中等地，查獲上游機房共犯8嫌到案，徹底瓦解詐騙集團。

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