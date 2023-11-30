為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

台籍媽媽在美國虐死繼女 刑滿遣返回台再遭士檢起訴

台籍高婦19年前在美國虐死繼女，前年服刑期滿後被遣返回台，士林地檢署再依傷害致死罪將她起訴。（資料照）

台籍高婦19年前在美國虐死繼女，前年服刑期滿後被遣返回台，士林地檢署再依傷害致死罪將她起訴。（資料照）

2023/11/30 14:08

〔記者溫于德／台北報導〕19年前住在美國的台灣籍高姓婦人，不滿當時6歲的繼女推她所生的2歲嬰兒，竟對繼女施暴，導致繼女昏迷6年後身亡；她在美國服刑10年以上並刑滿出獄後被遣返回台，士林地檢署近日再依成年人故意對兒童犯傷害致死罪將她起訴，全案移由國民法官庭審理。

高婦是我國國民，案發前她與繼女同住在美國加州沙加緬度郡的住處；2004年5月11日晚間10時左右，她因為不滿繼女用手推她所生的嬰兒，竟出手教訓繼女。

起訴指，高婦分別用手及衣架毆打繼女的臀部、手部，並掌摑繼女臉部，又掐住其脖子，還兩度把繼女猛力推倒在地，導致繼女失去意識；12日上午，她見繼女依舊昏迷未醒，才將她送醫，但已成植物人，且經6年時間未醒，最終於2010年12月23日身亡。

高婦後來在美國被判刑確定，服刑超過10年以上並刑滿出獄後，2021年5月6日遭美國遣返回台，並於7日入境，再被士檢查辦。

士檢說明，高婦犯的是傷害致死罪嫌，最輕本刑7年以上，依刑法規定，她經外國判決確定，我國仍具有管轄權；檢察官近日偵結，依成年人故意對兒童犯傷害致死罪將她起訴，並建請法院依兒童及少年福利與權益保障法對她加重其刑。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
1歲童哭鬧遭凌虐腦部重創 狠父重判8年10月
2023/11/16 20:51

1歲童哭鬧遭凌虐腦部重創 狠父重判8年10月
痛毆打斷10歲女童門牙、關在陽台睡覺...... 狠心繼父下場出爐
2023/11/16 12:20

痛毆打斷10歲女童門牙、關在陽台睡覺...... 狠心繼父下場出爐

[試駕報導]Škoda Superb帥氣與跑勁兼具
軟爛男窩娘家虐死小兒子 社工介入安置驚覺老二也受虐
2023/11/16 10:21

軟爛男窩娘家虐死小兒子 社工介入安置驚覺老二也受虐
2歲童喊胸口痛嘔吐竟「肋骨骨折」 保母涉虐2萬交保
2023/11/15 16:34

2歲童喊胸口痛嘔吐竟「肋骨骨折」 保母涉虐2萬交保

「能管員」：企業內節能減碳關鍵角色
高雄傳教保員甩幼兒巴掌成傷 家長沉痛指控他仍不認錯
2023/11/10 12:07

高雄傳教保員甩幼兒巴掌成傷 家長沉痛指控他仍不認錯
2歲女童受虐全身傷腦出血 狠心生母、父施暴被判刑
2023/11/07 19:55

2歲女童受虐全身傷腦出血 狠心生母、父施暴被判刑
社會今日熱門

2024總統立委選舉

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播