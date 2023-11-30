台籍媽媽在美國虐死繼女 刑滿遣返回台再遭士檢起訴

台籍高婦19年前在美國虐死繼女，前年服刑期滿後被遣返回台，士林地檢署再依傷害致死罪將她起訴。（資料照）

2023/11/30 14:08

〔記者溫于德／台北報導〕19年前住在美國的台灣籍高姓婦人，不滿當時6歲的繼女推她所生的2歲嬰兒，竟對繼女施暴，導致繼女昏迷6年後身亡；她在美國服刑10年以上並刑滿出獄後被遣返回台，士林地檢署近日再依成年人故意對兒童犯傷害致死罪將她起訴，全案移由國民法官庭審理。

高婦是我國國民，案發前她與繼女同住在美國加州沙加緬度郡的住處；2004年5月11日晚間10時左右，她因為不滿繼女用手推她所生的嬰兒，竟出手教訓繼女。

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起訴指，高婦分別用手及衣架毆打繼女的臀部、手部，並掌摑繼女臉部，又掐住其脖子，還兩度把繼女猛力推倒在地，導致繼女失去意識；12日上午，她見繼女依舊昏迷未醒，才將她送醫，但已成植物人，且經6年時間未醒，最終於2010年12月23日身亡。

高婦後來在美國被判刑確定，服刑超過10年以上並刑滿出獄後，2021年5月6日遭美國遣返回台，並於7日入境，再被士檢查辦。

士檢說明，高婦犯的是傷害致死罪嫌，最輕本刑7年以上，依刑法規定，她經外國判決確定，我國仍具有管轄權；檢察官近日偵結，依成年人故意對兒童犯傷害致死罪將她起訴，並建請法院依兒童及少年福利與權益保障法對她加重其刑。

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