赴中回收瑕疵幣 捷運站「洗錢」25萬

上圖︰警方將蔡男用來「洗錢」的五十元硬幣送驗。（記者王冠仁翻攝） 下二圖︰蔡男拿瑕疵幣加值未果去向站務人員詢問，因此被警方盯上。 （記者王冠仁翻攝）

2024/05/06 05:30

導遊還找弟弟幫忙 有33枚偽幣被依詐欺、行使偽造貨幣罪送辦

〔記者王冠仁／台北報導〕蔡姓男子擔任領隊帶團去中國時，收購大量有瑕疵的五十元硬幣，回台拿去捷運站票卡加值機加值，再拿票卡申請退卡退費，以此手法「洗錢」；他還找弟弟幫忙，兩人一年多來洗錢廿五萬多元。台北市警局捷運警察隊全面清查，發現蔡男存入的硬幣中，有卅三枚偽幣，他因此被警方依詐欺罪、行使偽造貨幣罪送辦。

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警方調查，四十八歲蔡姓導遊常帶團到中國，在中國期間認識回收業者，這些業者專門從許願池等景點，整理出磨損、缺角、生鏽等有瑕疵的硬幣，再以幣值六、七折價格出售。

拿瑕疵幣加值上千元 再申請退卡退費

蔡認為有賺頭，購買五十元面額「瑕疵幣」返台，他起先循「正規管道」拿去台灣銀行兌換；但這些硬幣「慘不忍睹」，銀行要送驗辨別真偽，每枚五十元硬幣鑑定手續費七元。蔡不想付費，突發奇想，拿硬幣去捷運站票卡加值機加值，加值上千元後再向站務人員申請退卡退費，以此手法「洗錢」。

台北捷運公司事後發現有些加值機出現大量瑕疵幣，銀行無法判別真偽拒收；北捷認為有人搞鬼，通報捷警隊。

銀行無法辨真偽拒收 北捷通報捷警逮人

警方清查近一年票卡加值紀錄，發現捷運板橋、西門、江子翠、行天宮等站，從去年二月起，有人大量投幣加值再申請退款。警方又查出有名男子在今年二月持一卡通在捷運站加值未果向站務人員反映，因此，掌握此名蔡姓男子涉案。

就在警方四處找尋蔡的下落時，蔡在今年三月拿硬幣去捷運江子翠站加值時，因加值機故障向櫃台反映，站務人員發現他就是「硬幣怪客」，趕緊通報警方；警方當下在他身上查扣五十元硬幣九十八枚。警方查出，蔡經手的瑕疵幣共三九七四枚，他還找來四十五歲弟弟幫忙，他弟經手一一七四枚，兩人經手的硬幣共廿五多萬元。

捷警隊說，這些瑕疵幣經送交中央造幣廠鑑驗，近期結果出爐，警方發現蔡經手的瑕疵幣中，有卅三枚偽幣，他因此被警方送辦；他弟弟經手的硬幣無偽幣、沒觸法，幸運逃過一劫。

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