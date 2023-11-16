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1歲童哭鬧遭凌虐腦部重創 狠父重判8年10月

吳父情緒失控凌虐1歲大兒子，被高雄高分院重判。（記者鮑建信攝）

吳父情緒失控凌虐1歲大兒子，被高雄高分院重判。（記者鮑建信攝）

2023/11/16 20:51

〔記者鮑建信／高雄報導〕吳姓男子從小被打大到，並依此方式管教1歲大兒子，每當他哭鬧、摔東西，就持T字型塑膠棍教訓，並以每週1次頻率施暴，持續2個多月，導致他腦部受重創，被高等法院高雄分院依凌虐致重傷害罪，判處徒刑8年10月。

判決書指出，被告吳父在高雄市新興區租屋，與妻子和1歲大的兒子同住，平時則經營網路買賣，作息不穩定，並自2022年8月間起，因不滿吳童哭鬧、摔東西，經常情緒失控打人。

吳父以每周1次頻率，用T字型塑膠棍鞭打吳童，導致頭部、面部、胸腹部、上肢部、下肢部、足部等多受傷，妨害其身心發展。

同年11月10日晚上7點多，吳父又因小孩哭鬧施暴後，造成他顱內出血、顱骨骨折等傷害，經妻子發現有異，緊急送高雄手術急救，雖撿回一命，但腦部受重創，屬中度身心障礙。

警方接獲醫院報案，依殺人未遂罪嫌，移送高雄地檢署偵辦、起訴。

一、二審法官調查，吳父僅持塑膠棍凌虐兒子後，曾陪同就醫並購買尿布等用品，認定沒有殺人犯意，並審酌他工作壓力大、身心疲憊、情緒管理不佳，成長過程也曾被不當管教，改依凌虐致重傷害罪，判處有期徒刑8年10月，仍可上訴。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

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