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軟爛男窩娘家虐死小兒子 社工介入安置驚覺老二也受虐

林姓男子把小兒子用力搖晃到死，社工查出他的2兒子也曾被打斷多處肋骨。示意圖（資料照）

林姓男子把小兒子用力搖晃到死，社工查出他的2兒子也曾被打斷多處肋骨。示意圖（資料照）

2023/11/16 10:21

〔記者黃佳琳／高雄報導〕21歲林姓男子婚後工作不穩定，帶著老婆住娘家，還連生3個小孩，結果被岳父看不起，譏諷他「只顧睡覺不顧小孩」，還要女兒跟他離婚，林男竟不思振作，反而把氣出在剛出生40天的小兒子身上，拍打兒子導致傷重不治，二審依成年人故意對兒童犯傷害致人於死罪判徒刑11年；社工緊急安置林家2個倖存的孩子，又發現2兒子也曾受虐，檢方偵結後再依傷害罪起訴林男。

檢方指出，去年7月16日凌晨，高雄市大寮區發生一起剛出生嬰兒OHCA（無呼吸心跳）送醫案件，院方檢查發現小嬰兒身上有新舊傷，出生時體重有2600餘公克，但到院時只剩2200餘公克，體重過輕，通報疑似虐嬰。

檢警介入調查，發現男嬰父母均為21歲，兩人口徑一致否認虐嬰，表示男嬰翻身時不慎從嬰兒床摔落地面，脖子傷痕為自己抓傷。不過檢警質疑，出生才40天嬰兒不會翻身，且嬰兒床距離地面高度約40餘公分，就算摔下床也不致重傷，男嬰應是遭劇烈搖晃受傷。

法醫解剖報告出爐後，檢警發現，男嬰主要死因為顱骨骨折、腦壓過高所致，且男嬰的肋骨、手部橈骨、顱骨等處有骨痂，代表曾骨折後癒合，而且屁股還有褥瘡，確認男嬰生前確實遭虐。林男到案後始終否認虐童嬰，直到被聲押獲准後，才改口坦承犯行。

他說，自己結婚後，跟妻子生了3個孩子，住在娘家一直被岳父看不起；自己曾因缺錢花用，向民間公司借貸了4萬元，結果滾出19萬元的債務，他因工作不穩定還不起這筆錢，心情不好時就會捏小孩出氣。去年6月底時，岳父再度要求他跟妻子離婚，滾出他家，還譏諷他「只顧睡覺不顧小孩」，岳母幫他說話還被罵。

案發當天，林男未經岳父同意就在房間裡裝設手機訊號強波器，岳婿再度發生激烈爭執，林男把氣出在孩子身上，沒想到竟失手殺死才出生40天的兒子，二審依成年人故意對兒童犯傷害致人於死罪判徒刑11年，仍可上訴。

不過，當林家小兒子受虐死亡後，社工緊急介入安置2個倖存的孩子，經檢查後，發玩2兒子左側肋骨曾有多處骨折，且已生成為骨痂，經醫生推斷，2兒子應該也是在3個月大時受虐，檢方傳喚林男說明，林男裝傻推稱應該是睡覺或是抱他時姿勢不對，太用力才造成孩子受傷，但檢方不採信他的說詞，偵結後依成年人故意對未滿12歲兒童犯傷害罪起訴，並請法院依兒少法規定加重其刑1/2。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

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