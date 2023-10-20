安置返家又出事 3歲娃疑遭父母虐死

台南發生疑似虐童致死案，台南市長黃偉哲獲悉後表達震怒並要求相關單位介入查明事實追究父母責任。（記者洪瑞琴攝）

2023/10/20 05:30

台南社會局九月訪視 男童就傷痕累累 昨要再訪 已送醫不治

〔記者王捷／台南報導〕台南市傳出浴缸溺童案，三歲幼童頭部腦震盪以及有溺水現象，未婚的生父與謝姓生母都辯稱以為幼童在玩水，但被查出謝童去年四月就因右腿骨折，遭通報疑似受虐，安置到今年七月才返家，台南市社會局九月訪視時謝童又出現多處瘀傷，原本昨天要再前往訪視，謝童已送醫搶救不治，檢方認定二人涉嫌凌虐情節重大，向法院聲請羈押禁見。

請繼續往下閱讀...

男童腦震盪、溺水 兩家長聲押

四十三歲謝母從事粗工，與卅二歲陳姓男友是姊弟戀，謝女共生下三兒女，長子與另一名男子所生，是安置對象；謝女與陳男後來又生下現年四歲女兒與這次發生溺水的三歲男童。

由於陳男去年疑從事非法工作，兩個孩子都由謝女撫養，謝女要工作，找來一名無照保母照顧。保母稱，謝女家境不好，一家人擠在小套房，她未虐童，一直把兩姊弟照顧得很好，但男童去年大腿骨折後，她發覺不對勁。

謝母也否認虐童，辯稱男童骨折是被嬰兒椅夾到，社會局將男童暫時安置，今年七月才讓男童回到母親身邊。

男童前天送醫時，醫院發覺男童頭部腦震盪，還有溺水情形；謝女與陳男稱，腦震盪應是孩子走路跌倒，他們見孩子哭泣，帶他去泡澡，後來稍微離開浴室，等到再轉頭回來發覺孩子浮在浴缸水面。醫院雖全力急救，男童最終仍休克死亡，院方懷疑小孩遭虐，通報台南市警五分局；法醫昨晚進行解剖鑑定。

檢方初步訊問謝女與陳男後，認定生父和生母違反兒童及少年福利與權益保障法、及刑法「成年人故意對兒童犯傷害致死」等罪嫌，且有勾串、湮滅證據及逃亡之虞，向台南地院聲請羈押禁見二人，全案進一步調查中。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法