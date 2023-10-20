安置返家又出事 3歲娃疑遭父母虐死
2023/10/20 05:30
台南社會局九月訪視 男童就傷痕累累 昨要再訪 已送醫不治
〔記者王捷／台南報導〕台南市傳出浴缸溺童案，三歲幼童頭部腦震盪以及有溺水現象，未婚的生父與謝姓生母都辯稱以為幼童在玩水，但被查出謝童去年四月就因右腿骨折，遭通報疑似受虐，安置到今年七月才返家，台南市社會局九月訪視時謝童又出現多處瘀傷，原本昨天要再前往訪視，謝童已送醫搶救不治，檢方認定二人涉嫌凌虐情節重大，向法院聲請羈押禁見。
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男童腦震盪、溺水 兩家長聲押
四十三歲謝母從事粗工，與卅二歲陳姓男友是姊弟戀，謝女共生下三兒女，長子與另一名男子所生，是安置對象；謝女與陳男後來又生下現年四歲女兒與這次發生溺水的三歲男童。
由於陳男去年疑從事非法工作，兩個孩子都由謝女撫養，謝女要工作，找來一名無照保母照顧。保母稱，謝女家境不好，一家人擠在小套房，她未虐童，一直把兩姊弟照顧得很好，但男童去年大腿骨折後，她發覺不對勁。
謝母也否認虐童，辯稱男童骨折是被嬰兒椅夾到，社會局將男童暫時安置，今年七月才讓男童回到母親身邊。
男童前天送醫時，醫院發覺男童頭部腦震盪，還有溺水情形；謝女與陳男稱，腦震盪應是孩子走路跌倒，他們見孩子哭泣，帶他去泡澡，後來稍微離開浴室，等到再轉頭回來發覺孩子浮在浴缸水面。醫院雖全力急救，男童最終仍休克死亡，院方懷疑小孩遭虐，通報台南市警五分局；法醫昨晚進行解剖鑑定。
檢方初步訊問謝女與陳男後，認定生父和生母違反兒童及少年福利與權益保障法、及刑法「成年人故意對兒童犯傷害致死」等罪嫌，且有勾串、湮滅證據及逃亡之虞，向台南地院聲請羈押禁見二人，全案進一步調查中。