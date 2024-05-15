為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

婦人騎車擦撞限量法拉利保險桿要賠130萬？ 結局大逆轉

埔里鎮隆生路、珠生路口，先前發生機車碰撞要價1600萬元的法拉利超跑事故。（民眾提供）

埔里鎮隆生路、珠生路口，先前發生機車碰撞要價1600萬元的法拉利超跑事故。（民眾提供）

2024/05/15 09:36

〔記者佟振國／南投報導〕道路處處是「錢坑」！南投縣埔里鎮1名6旬婦人先前騎機車於路口與1部要價1600萬元的限量黃色法拉利超跑發生擦撞，保險桿更換及其他維修費用即高達130萬元，對打工月入2萬多的婦人形同崩潰天價，不知該怎麼辦而被告上法院，法官根據肇事現場為閃燈路口，超跑駕駛未守閃紅燈須停車再開為肇事主因，但婦人屬閃黃燈路口未減速及注意車前狀況，也要承擔2成肇責，須判賠26萬多元。

據了解，事故地點位於埔里鎮隆生路與珠生路口，某企業小開駕駛限量新車要價1600萬元的黃色法拉利超跑行駛珠生路，婦人騎普通重機行駛隆生路，雙方於路口發生碰撞，機車倒地，新車才買不到10個月的法拉利前保險桿受損，保險桿原價近200萬元，扣除零件折舊，包括零件、工資、烤漆等費用仍高達130萬元。

婦人得知撞到是「移動式千萬豪宅」差點腿軟，其打工月入僅2萬多元要負擔家計，130萬須至少5年不吃不喝，形同天價賠償，機車只保強制險，不知該如何是好，被對方保險公司告上法院，更是六神無主。

法官則是根據肇事現場為閃光號誌路口，珠生路為閃紅燈、隆生路為閃黃燈，婦人雖騎機車行經路口未減速及注意車前狀態撞擊法拉利，但根據警方的交通事故調查及現場勘驗紀錄，法拉利駕駛行經閃紅燈路口未停車再開才是肇事主因，須承擔80％責任，婦人則是20％，還是要賠償對方保險公司26萬多元。

面對路上愈來愈多的「移動式千萬豪宅」，用路人該如何自保，資深保險人員則認為除了高保額第三責任險，也可以搭配超額責任險，雖1年增加數千元的保費，萬一發生類似事故就有保障。

婦人騎普通重機與1600萬法拉利超跑發生碰撞，機車倒地，超跑保險桿受損。（民眾提供）

婦人騎普通重機與1600萬法拉利超跑發生碰撞，機車倒地，超跑保險桿受損。（民眾提供）

帥氣拉風的法拉利超跑如同「移動千萬豪宅」。（民眾提供）

帥氣拉風的法拉利超跑如同「移動千萬豪宅」。（民眾提供）

法官認為法拉利超跑行經閃紅燈路口未停車再開是肇事主因，騎機車婦人行經閃黃燈路口未減速及注意車前狀況，要負部份責任。（民眾提供）

法官認為法拉利超跑行經閃紅燈路口未停車再開是肇事主因，騎機車婦人行經閃黃燈路口未減速及注意車前狀況，要負部份責任。（民眾提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
富少3年開毀2部千萬超跑 遇火燒車毫髮未傷還獲賠3012萬
2024/05/02 19:32

富少3年開毀2部千萬超跑 遇火燒車毫髮未傷還獲賠3012萬
影片曝光！千萬法拉利296 GTB狂飆 國道超車5分鐘後自撞
2024/05/05 06:16

影片曝光！千萬法拉利296 GTB狂飆 國道超車5分鐘後自撞

少子化挑戰 劍聲托嬰：培養孩子獨立自主
藍寶堅尼被燒後改玩法拉利 車友曝富3代少東就愛開名車
2024/05/02 15:27

藍寶堅尼被燒後改玩法拉利 車友曝富3代少東就愛開名車
1300萬法拉利撞台三線電桿 嚴重毀損
2024/03/31 19:35

1300萬法拉利撞台三線電桿 嚴重毀損

《猩球崛起：王國誕生》全新首部曲上映
千萬法拉利車主是神秘「鋼鐵人」3年前開藍寶堅尼火燒車
2024/05/02 14:30

千萬法拉利車主是神秘「鋼鐵人」3年前開藍寶堅尼火燒車
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播