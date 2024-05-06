弒母砍頭分屍丟垃圾車 孽子判喪失繼承權

新竹市男子朱威宇弒母砍頭分屍丟垃圾車，法官判喪失繼承權。圖為示意圖。（資料照）

2024/05/06 05:30

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹市男子朱威宇將母親楊姓婦人砍頭分屍後當垃圾丟棄，去年九月被判無期徒刑確定後，朱男的外公外婆恨孽孫弒母惡行，向新竹地院提起確認朱男對楊婦繼承權不存在之訴，庭訊時朱男竟說弒母是正當防衛，法官調查發現朱男為了弒母策劃許久，且在母親上完廁所時伏擊割喉痛下殺手，母親對他絕無不法侵害，判決喪失對母親的繼承權。

楊女父母指控，逆孫朱男因母親楊女對其金錢、工作、成家等事長期約束，心生不滿，於二○二一年九月殺害母親，經新竹地院判處無期徒刑，而楊女遺有房地等財產，依民法規定，朱男應喪失對母親之繼承權，因此提出本案訴訟。

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朱男則稱自己罹患妄想型思覺失調症，並非故意弒母，是因遭母親長期安置於醫院及康復之家，財產受控制等不法侵害，才做出正當防衛。他已提出再審，日後有勝訴可能，他要把繼承的錢拿去跟銀行貸款蓋房子賣，可賺數億或數兆，該賠給外公外婆的錢，他會賠。

法官調查，案發當晚朱男在住處趁母親上完廁所毫無防備時，持菜刀砍殺頸部、手腕動脈多刀，楊婦無力反抗，氣絕身亡。朱男為掩飾犯行，以砂輪機支解屍體，再將屍塊裝入垃圾袋內，丟入社區垃圾壓縮機，由垃圾車載至焚化廠焚燒後掩埋。案經最高法院駁回上訴而確定。法官認為朱男手段極其兇殘，且他承認趁母親上完廁所即持刀砍殺，更無任何「現在不法侵害」，不可能是防衛行為。

民法︰故意致被繼承人於死 喪失繼承權

法官指出，民法一一四五條規定「故意致被繼承人於死者，喪失其繼承權。」就算朱男辯稱母親曾表示要將遺產留給他，但法官認為其弒母行徑已無從回復其繼承權。因此判准朱男外公外婆之訴，確認逆子朱男對母親楊女的遺產繼承權不存在。

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