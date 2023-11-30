通緝犯徒手5秒偷車箱內9000元 警當場人贓俱獲

陳姓通緝犯徒手5秒偷車箱財物9000元，警方直擊當場人贓俱獲。（讀者提供）

2023/11/30 11:16

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市1名陳姓通緝犯逃亡近3個月，竟鎖定人潮多的衛武營都會公園，利用夜間監視器死角及光線昏暗處，專竊機車置物箱財物，警方埋伏直擊陳男徒手5秒扳開置物箱得手現金9000元，一擁而上壓制逮人，一連清了4起竊案，警訊後將他依竊盜等罪移送法辦。

衛武營都會公園占地47公頃，每天吸引很多運動人潮，鳳山警分局新甲派出所近日接獲民眾報案，稱機車停放衛武營公園停車場，放在置物箱內皮夾遭竊，損失現金4000元。

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警方據報展開調查，卻因夜間光線昏暗，造成案件偵辦困難，警方擴大調閱監視器畫面，清查比對可疑人車，鎖定1名陳姓通緝犯涉案。

警方連日來埋伏衛武營公園停車場守株待兔，前晚發現陳男出沒伺機行竊，目擊他徒手扳開1部機車置物箱，只花5秒竊取1個皮夾，警方當場一擁而上逮人。

警方調查，陳姓男子（54歲）為高雄地檢署今年8月1日發布的竊盜通緝犯，警方現場查扣1個皮夾，內有證件、提款卡及現金9000元。

警方並通知陳姓女車主（27歲）到場，清點9000元財物無誤，陳女感謝警方防制竊案，警方勸說財物要隨身攜帶。

警方擴大清查陳男另涉及3起機車財物遭竊盜案，警訊後將他依竊盜等罪移送高雄地檢偵辦。

陳姓通緝犯徒手5秒偷車箱財物9000元，警方直擊當場人贓俱獲。（讀者提供）

陳男伺機行竊，徒手扳開1部機車置物箱，只花5秒竊取1個皮夾。（讀者提供）

警方現場查扣1個皮夾，內有證件、提款卡及現金9000元。（讀者提供）

陳姓通緝犯徒手5秒偷車箱財物9000元，警方直擊當場人贓俱獲。（讀者提供）

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