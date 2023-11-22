唯一證人竟是仇人 男子遭起訴竊盜獲判無罪

男子遭起訴竊盜獲判無罪。（記者蔡彰盛攝）

2023/11/22 08:25

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹李姓男子被檢警指控連續犯下兩件貨車觸媒轉換器竊案，檢方起訴後，新竹地院審理發現，檢警所提的監視錄影畫面，完全看不出李男涉嫌，且唯一的證人竟是李男的仇人，法官認為沒有證據可以證明李男偷竊，諭知全案無罪。

檢方起訴指控，去年8月23日清晨5時，李男開自小客貨車至新竹縣竹北市莊敬七街，將路邊貨車觸媒轉換器螺絲鬆開，而竊得價值4萬元的觸媒轉換器。去年9月3日凌晨4時，李男在竹市行竊路邊貨車觸媒轉換器，價值5萬元。全案依攜帶兇器竊盜罪嫌起訴。

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全案審理時李男喊冤說，他沒有犯下這兩案，法官看監視器影像，完全無法判斷該人之身型（身高、體態）、辨識該人之容貌，證人也說「沒有其他證據，但我覺得是他」，且法官更發現該證人跟李男有嫌隙，二人根本就有仇。

法官認為檢方所提證據僅能證明李男車輛出現在該處，自該車下來之人容貌、身型均無從辨識，行走方式亦難認為就是李男，且無其他現場採證之其他證據足認李男確實出現該處且為行竊之人。

法官認為，檢察官就李男被訴2次竊盜犯行所提出之證據，均尚未證明至通常一般之人均不致有所懷疑，而得確信其為真實之程度，不足為被告有罪之積極證明，其指出證明之方法，無從說服法院以形成被告有罪之心證，自不能證明被告犯罪，諭知全案無罪。

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