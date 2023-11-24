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偷到警察都認識他 50歲慣竊1個半月被抓3次

高姓慣竊常常沒事就會翻別人的機車置物箱，不僅偷到警察都認識他，附近的住戶也很頭痛。（民眾提供）

高姓慣竊常常沒事就會翻別人的機車置物箱，不僅偷到警察都認識他，附近的住戶也很頭痛。（民眾提供）

2023/11/24 22:07

〔記者王捷／台南報導〕高姓慣竊專門偷沒上鎖的機車置物箱跟汽車，偷到警五分局實踐所的警察都知道他，23日他又因為偷計程車內的3500元被抓，而且還是所長陳東宏自上任以來、短短1個半月內第三次抓到他，今天又看到高男，還特別提醒高男別再偷東西。

據了解，50歲的高男十多年來沒有固定工作，平常靠打零工維生，會一直在同一個區域行竊，由於高男的親戚就住在實踐所轄區，鄰居發現高男偷東西，也曾找高男家屬抱怨，他的行為不只讓警方覺得很頭痛，家屬也不知道該怎麼辦。

23日，警方接獲計程車司機報案，因為車子忘了上鎖，放在車內的現金就被偷了，經警方調閱監視器錄像後，確認高姓嫌犯身份，所長陳東宏一看又是高男犯案，帶著警員去他常落腳的廉價飯店逮人，這已是他上任以來第三次抓他。

高男被捕後卻滿不在乎，覺得不順手拉一下車門、翻一下機車置物箱，就全身不對，而且如果他不偷東西，也不知道要怎麼過生活，訊後警方將高男函送法辦。

陳東宏說，高男是轄區列管的竊盜慣犯，今天在路邊遇到他，還特別提醒他別再偷東西，抓人對警方來說不是難事，但要提醒民眾，離開汽機車要拔鑰匙、鎖車門，防止竊案發生。

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