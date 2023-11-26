空軍上尉偷女兵內衣褲！不服被記2大過 提告自稱「盡忠職守」

林姓上尉潛入女兵寢室偷內衣褲，被記兩大過汰除，他宣稱自己「盡忠職守」，法官不認同而駁回他的行政訴訟。示意圖，與本新聞無關。（資料照）

2023/11/26 11:52

〔記者張瑞楨／台中報導〕空軍某部隊林姓上尉，2022年深夜闖入女兵寢室偷內衣褲時被發現，他躲入廁所，還把女用內衣褲塞在自己褲檔，被記大過2次汰除退伍，他不服提起行政訴訟，指自己盡忠職守，這是私德爭議且情節不嚴重，法官卻認為，部隊的評議委員會認定林姓上尉是慣犯，犯行影響領導統御，「軍人素養，蕩然無存」，懲處過程合法，也沒有違反比例原則，駁回林姓上尉之訴。

判決書指出，林姓男空軍上尉提起行政訴訟主張，他2022年11月，未經女兵同意，進入寢室拿貼身衣物（竊取內衣褲），被部隊的懲罰評議會表決記大過2次，空軍司令部核定他是不適服現役而退伍，他不服而提起訴願，經國防部今年1月駁回，他向台中高等行政法院提起行政訴訟。

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林姓上尉主張，他與被害人平時相處融洽，是否造成被害女兵極大恐懼，實有疑義，另外，他盡忠職守，雖一時失慮而有違失行為，但事後亦深感懊悔並道歉，情節並非重大、顯可憫恕，國軍人員性騷擾案件懲罰建議參考表規定，程度達到重度，才建議記大過2次，他被記2大過，違反比例原則。

他強調，自己雖然在2006年與2022年，分別因摸異性同事與闖入異性休息室，各受申誡1次懲罰，但情節並非嚴重，且這是私德爭議，他盡忠職守且歷年考績是甲上，聲明撤銷處罰。

該部隊答辯說，林姓上尉是有16年資歷的軍官，更應妥慎言行，卻因歹念於深夜進入異性寢室，被害人返回寢室，林姓上尉躲藏於廁所，形跡敗露後還把竊得的女性貼身衣物塞進褲檔，導致被害女兵受到極大驚嚇，事後仍飾詞狡辯，犯後態度不佳，上述懲罰評議會遂決議記2大過，另外，他也曾對女同事毛手毛腳，假借按摩名義觸碰後頸。

台中高等法院認為，林姓上尉身為幹部，卻違反男女分際及性別營規要求，確實是「言行不檢」，另外，被害人對林姓上尉多次藉故碰觸身體，心生反感且閃躲示意不歡迎，提出性騷擾申訴，林姓上尉主張這是私德，未影響軍務，此說不足採信。

法官認為，上述評議會認為，林姓上尉深夜任意進出異性寢室，且於2016年與2022年亦有類似行為，已經是慣犯，對軍事紀律及領導統御產生重大影響，「軍人素養，蕩然無存」，記大過2次並未逾越法令，亦無違反比例原則，駁回林姓上尉之訴，可上訴。

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