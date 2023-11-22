「思覺失調」女病患打人、辱罵、偷竊 法官判有罪

「思覺失調」女病患打人、辱罵、偷竊，橋頭地院仍判她有罪。（資料照）

2023/11/22 07:18

〔記者蔡清華／高雄報導〕高雄市張姓女子去年被控毆打、辱罵鄰居，還偷竊全聯顧客雨傘，家屬提出張女罹患「思覺失調」診斷證明，法院審理認定，張女辨別是非及控制行為之能力，均未因其精神疾病影響而有顯著降低甚至喪失，仍判她拘役20日，併科罰金4000元，緩刑2年，可上訴。

判決指出，張女去年9月9日與鄰居發生爭執，徒手毆打鄰居頭部並拉扯其頭髮，造成被害人多處開放性傷口，並於衝突過程中，張女以「你找人家兒子出去外面相姦（台語）」等語辱罵被害人。今年5月張女還被控在全聯福利中心門外，竊取顧客價值500元的雨傘，全案遭橋頭地檢署起訴。

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家屬提出2006年間，張女罹患「思覺失調症」持續接受治療診斷書，並經長庚醫院精神鑑定，張女因精神障礙而有心智缺陷，致其「為意思表示或受意思表示，或辨識其意思表示效果之能力，顯有不足。」

但橋頭地院根據警詢時張女應答發現，她可以自己清楚的表達意見，並針對警方詢問之問題自主回答，認為張女辨別是非及控制行為之能力，均未因其精神疾病影響而有顯著降低甚至喪失，仍判她有罪，但緩刑2年期間，需到指定醫療院所接受治療。

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