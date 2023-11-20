車手侵吞詐團300萬贓款 友人慘遭4煞拘禁凌虐逼簽本票

新北警方在八里救出林姓肉票，逮獲吳姓、賴姓等4名嫌犯，起出電擊棒、本票等證物，續追幕後集團。（記者吳仁捷翻攝）

2023/11/20 20:11

〔記者吳仁捷／新北報導〕桃園市賴姓、吳姓車手頭不滿手下車手阿志取走300餘萬詐騙贓款後失聯，遷怒阿志友人林男，14日將林男從桃園押上車，帶到屏東拘禁3天，再將林男轉移到新北市八里一處摩鐵，持續毆打、電擊林男成傷，林男暗中報警，新北市警方過濾監視器、手機訊號，攻堅逮捕主嫌賴男等4嫌，肉票林男獲救時，恍如隔世，警方將全案依妨害自由、傷害等罪嫌送辦。

警方調查，34歲賴姓、吳姓車手頭因手下阿志取走300萬元詐騙贓款，賴、吳兩嫌因認識阿志友人林男，要他替阿志負責這條鉅款，逼迫阿志出面處理；賴嫌14日約出林姓男子到桃園市八德介壽路口談判，雙方一言不和引發口角，賴嫌與同夥34歲吳男、18歲謝男及19歲朱男等人將林姓被害人強押上車，蒙眼、綑綁雙手，一路被押到屏東某飯店控制行動，賴嫌將林男關押在該處3天後，因擔心被掌握行蹤，帶著林男北上到新北市八里一處摩鐵囚禁。

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據了解，帶頭的賴姓、吳姓嫌犯為逼阿志出面處理侵占的300萬贓款，囚禁期間持續毆打林男，要他找阿志出來還錢，因林男也找不到阿志，賴、吳2嫌便徒手毆打、電擊林男，將他電昏後潑水叫醒，強逼他簽下300萬本票。

林男簽下本票後，賴、吳等人放鬆警戒，林男趁隙於18日凌晨2時許報案，劈頭告知警方他遭綁架、強簽本票，淡水警方追查出林男最後通話位置在淡水，隨即到附近查找，但無所獲。

警方再聯繫被害人林男，手機已關機，警方展開追查，循線追到林男桃園住處，找到林男友人29歲楊男，獲知楊14日見過林男後，就沒有消息，也連絡不上，警方另查出林男14日騎機車到桃園後便失聯。

警方一路追查，掌握賴嫌、吳嫌等人將林男軟禁在八里一間摩鐵，前往查緝，掌握嫌犯及被害人藏身其中，偽裝客房清潔，攻堅救出肉票林男，並壓制34歲賴嫌、吳嫌、19歲朱嫌及19歲賴嫌等4人，起出2支電擊棒等證物。

吳、賴等4嫌落網，辯稱林男友人阿志積欠300萬元，透過林男找阿志出面，否認涉及詐欺、妨害自由等犯行，林男則指控遭4嫌押走毆打，逼迫還債、還強簽本票，被押走期間都認為自己會沒命，警方詢後依妨害自由、傷害等罪嫌，將4名惡煞移送新北地檢署偵辦。

新北警方在八里救出林姓肉票，逮獲吳姓、賴姓等4名嫌犯，起出電擊棒、本票等證物，續追幕後集團。（記者吳仁捷翻攝）

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