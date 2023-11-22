當街凌虐少女脫光罰站 狠男逃亡15年落網判5年定讞

賴男涉嫌妨害性自主罪判刑定讞，高雄高分院將羈押改服刑。（記者鮑建信攝）

2023/11/22 07:11

〔記者鮑建信／高雄報導〕高市賴姓男子因少女小茹（化名）造謠他外遇，當街痛毆小茹、逼全裸罰站，並欲將拖把柄插入她私處未果，後來逃亡15年落網，判刑5年定讞，高等法院高雄分院已將羈押改為服刑。

判決書指出，2005年初，小茹曾向賴妻造謠，指賴男與她的同學林姓少女有染，致使夫婦吵架後，賴妻甚至自殺未果，賴男因而懷恨在心，夥同林姓少女（由少家法院審理）、姓名不詳男子等人，在同年2月16日晚上，以電話誘騙小茹到高雄新興區茶坊見面。

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小茹下車後，隨即遭林女等人持安全帽等物毆打，賴並撕破她衣物後，再指示另名女子脫她胸罩，全身赤裸站在街上，還取出因毆打小茹而斷裂的拖把柄，欲強行插入下體未果，後經有人呼喊「警察來了」，賴等人始逃散。

案發後賴嫌被檢方發佈通緝，並在2021年11月26日落網並羈押，他僅坦承打人，堅決否認性侵未遂罪。由於賴涉嫌毀損、妨害自由等罪，追訴時效消滅，依法不追究，但妨害性自主部分，被一、二審判處有期徒刑5年。

他不服上訴最高法院被駁回並定讞，高雄高分院接獲判決結果，將羈押改服刑，全案落幕。

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