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21歲男遭10男女綑綁13天毆打火烤凌虐致死 台東首件國民法官案

卑南鄉太平路一戶民宅去年12月間傳出命案，警方封鎖現場調查。（記者黃明堂翻攝）

卑南鄉太平路一戶民宅去年12月間傳出命案，警方封鎖現場調查。（記者黃明堂翻攝）

2023/09/01 17:08

〔記者黃明堂／台東報導〕台東縣卑南鄉太平村去年12月間發生21歲李姓男子因債務糾紛，遭10人綑綁13天，以各式器具刀械毆打，還加火烤，凌虐致死，10人都遭警方逮捕，近日由台東地檢署偵結起訴高姓被告等7人涉嫌傷害致死案件，已依國民法官法相關程序送請台東地方法院審理，另有同案黃姓少年等3人向少年法庭提起公訴。台東地區於國民法官法實施後，正式啟動並進入審判程序。

去年12月28日，台東消防局接獲報案，卑南鄉太平路巷內有人倒臥在家中浴室門口沒有呼吸心跳；消防局勤務中心直接線上指導報案人做CPR，隨後救護人員抵達現場接手，但救護人員發現男子全身多處傷痕，雙手還留有遭綑綁的尼龍繩，通報勤區員警處理。

員警趕到現場，先將沒有呼吸心跳的男子送醫，經搶救無效宣告死亡，警方發現死者死因不單純，且浴室洗手台也破碎，立即拉起封鎖線並進行採證，經調閱案發現場監視器及帶回陳姓友人訊問，將涉案犯嫌全數共10人拘提到案。

台東地檢署今天表示，檢察官偵辦高姓被告等7人及黃姓少年等3人涉嫌於111年12月16日至同年月28日間，分別以徒手、腳踹及持器物毆打李姓被害人，期間並以膠帶捆綁李姓被害人，不讓李姓被害人離去，造成李姓被害人傷重不治死亡，認高姓被告等7人涉犯刑法第277條第2項前段傷害致死罪嫌，法定刑係無期徒刑或七年以上有期徒刑之罪，經檢察官偵查終結後，已依國民法官法第43條第1項之規定提起公訴。

根據起訴書，10人分別以徒手、腳踹及持安全帽、藤條、西瓜刀、金屬球棒、塑膠水管、拖鞋、紙管、木柄漏勺、木製球棒、塑膠椅、鋁棍等物毆打李某頭部、四肢及腹部、背部，並滴蠟在李某腳部、背部、臀部，以打火機燒李腳部，嚇令李撐地、罰站。

台東縣卑南鄉太平村去年12月間發生一起男子遭人毆打致死案件，警方逮捕10名嫌犯。（記者黃明堂翻攝）

台東縣卑南鄉太平村去年12月間發生一起男子遭人毆打致死案件，警方逮捕10名嫌犯。（記者黃明堂翻攝）

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