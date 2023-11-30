連飲水機維護也要貪！北市公務員涉向廠商索賄2.7萬被起訴

圖為台北地檢署。（資料照）

2023/11/30 09:35

〔記者錢利忠／台北報導〕台北市工務局公園路燈工程管理處青年公園管理所技工黎國宏，承辦公燈處辦理公園委託維護管理服務標案，涉嫌向投標廠商索賄2萬7000元，經廠商喊價降為2萬2000元後，黎因調職而沒拿到賄款，最後還被依貪污罪法辦；台北地檢署認定黎男涉嫌違背職務要求賄賂及偽造文書等罪，今將黎男起訴。

檢方調查，2019年8月起，北市公燈處青年公園管理所辦理「108年青年所續約案」第6次契約變更，增列「直飲台清潔維護」項目，內容包括北市中正區、萬華區的各公園，總計28座直飲台設施的檯面清潔、水質檢測、餘氨數據登錄等，承辦此標案的黎男明知廠商未確實執行水壓穩定檢查等項目，不僅沒計罰違約金，還涉嫌向廠商索賄2萬7000元。

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2019年8月30日，黎男結束各公園查驗施作項目等流程後，搭謝姓廠商的座車回到青年公園管理所，並在管理所旁的停車場，開口向謝男索賄，指示謝男收到合約款後，交付2萬7000元賄賂給他，謝男則喊價「可不可以少一點？」雙方談妥降價5000元，約定賄賂2萬2000元。後來黎男於2019年11月被調職，黎因此沒收到賄款。

據了解，黎男庭訊時承認向謝男索討2萬7000元，但否認涉及貪污。謝男則證稱黎男確實有開口向他要錢，討價還價之後才降為2萬2000元。

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