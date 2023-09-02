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文化部前司長朱瑞皓涉貪判刑7年10月 服刑期間身故免懲戒

文化部人文司前司長朱瑞皓，服刑期間亡故。（資料照）

文化部人文司前司長朱瑞皓，服刑期間亡故。（資料照）

2023/09/02 11:28

〔記者吳政峰／台北報導〕文化部人文及出版司前司長朱瑞皓擔任國立傳統藝術中心副主任期間，涉向廠商索賄180萬元，去年6月被依貪污罪判刑7年10月確定，隔月發監執行，監察院另提起彈劾，移請懲戒法院審理，追究行政責任。今年6月1日，朱瑞皓在獄中身故，懲戒法院日前判決不受理。

朱瑞皓被控擔任傳藝中心副主任期間，利用負責傳藝中心標案機會，透過白手套向廠商期約索賄180萬元，並接受花酒招待，以護航廠商取得決標金額共471萬元的2件標案。

最高法院認定朱瑞皓觸犯貪污治罪條例，去年6月判處7年10月徒刑、褫奪公權5年確定，去年7月11日入獄。監察院也於去年9月針對朱所涉此2弊案，全票通過彈劾，移請懲戒法院審理。

未料，朱瑞皓今年6月1日突然因敗血性休克、呼吸衰竭，在獄中身故，懲戒法院表示，依照公務員懲戒法第57條規定，被付懲戒人死亡者，應為不受理之判決，經查朱瑞皓已死亡，有戶役政資訊網站查詢個人基本資料可稽，日前判決不受理。

朱瑞皓另案被控向投標商台北市出版商業同業公會時任盧姓理事長、周姓副理事長等人索賄70萬餘元，還接受招待價值6萬多元的出國旅遊，涉犯貪污罪，也因為身故，台北地院8月間判決公訴不受理，但仍宣告追徵沒收其77萬餘元犯罪所得；同案共犯皆認罪而獲判緩刑。可上訴。

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