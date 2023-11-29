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替收容人跑腿送菸 南所管理員判刑撤職

懲戒法院判林員撤職一年。（記者吳政峰攝）

懲戒法院判林員撤職一年。（記者吳政峰攝）

2023/11/29 10:56

〔記者吳政峰／台北報導〕台南看守所一名林姓管理員，2021年起陸續接受張姓收容人委託，協助挾帶香菸入所，供張男吞雲吐霧，台南地院前依貪污治罪條例的圖利罪判林員2年刑、緩刑2年；懲戒法院日前再判其撤職，停止任用1年。

2021年、2022年間，被關押在南所的張男，委請友人準備七星牌香菸，請其交付給林員，林員利用夜間輪值的機會挾帶入所，並放置於主管備勤室內，讓視同作業人員以打飯名義，至備勤室拿取，再傳遞至張男舍房，或由張男的黃姓室友收取後轉交。林員替張男跑腿，以此方式接續傳遞香菸多次，使張男取得13包香菸，共1625元。

台南地院審理發現，張男因違反廢棄物清理法等案件，經台南高分院判刑1年8月確定，2021年4月15日進入南所執行。張男因菸癮甚大，於接獲執行通知後，乃委請柯姓友人設法找人關照。柯男因而於2021年3月22日、同年4月12日先後請林員幫忙。張男2021年8月3日起收容於愛四舍27號舍房，林員遂利用擔任愛四舍夜勤輪值機會，多次協助送菸。

南所2022年2月23日進行各區域收封安全檢查，查獲黃男持有七星牌香菸，追查下去才知林員淪為收容人的快遞員，函請台南地檢署偵辦起訴，南院依圖利罪處林員2年刑，褫奪公權2年，緩刑2年，接受法治教育2場次，向國庫支付5萬元。法務部再把全案移請懲戒法院審理。

懲戒法院一審指出，林員擔任看守所戒護科管理員，本當恪遵法令，慎用職權，竟不辨是非，接受朋友拜託，違反法令傳遞香菸給收容人，違失行為達10次、時間橫跨半年以上，使獄政管理失序，政府威信淪喪。

一審審酌林員圖利他人物品的價值、數額，以及其未受有不法利益，且已於其服務單位調查、刑事案件偵審及本懲戒案件審理中均坦承過錯，態度良好，評議後判處撤職，停止任用公務員1年，可上訴。

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