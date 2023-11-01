收容人未上銬！澎湖空中醫療暴力 縣長陳光復強調零容忍

受傷救護員前往三總澎湖分院驗傷，但未提告。（凌天航空提供）

2023/11/01 23:21

相關新聞請見︰

澎湖首傳「空中醫療暴力」 監獄收容人直升機上揮拳

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕針對澎湖發生首宗空中醫療暴力案例，澎湖縣長陳光復發表嚴厲譴責聲明，強調醫療暴力零容忍。澎湖監獄則派員前往凌天航空駐地辦事處，致贈水果慰問受傷救護員，但戒護送醫過程疏失，將進行內部調查，並加以懲處。

請繼續往下閱讀...

澎湖駐地醫療直昇機（10月31日）執行緊急醫療後送任務時，發生1名病患（法務部矯正署澎湖監獄收容人）由監所人員戒護轉送台灣本島醫學中心治療。患者飛航中生命跡象穩定，惟至小港機場下機前，患者突然暴力攻擊EMT救護人員頭部左側太陽穴，致凌天航空救護人員受傷，澎湖縣政府深感震驚與關切。

縣長陳光復重申「醫療暴力零容忍」，並譴責醫療暴力行徑，責成衛生局調查，以守護醫療救護等後送人員的安全。衛生局長陳淑娟表示，不管在空中轉診或在醫療院所，醫療救護人員在執行職務時，應受尊重與保護。衛生局極力反對醫療暴力發生，對於施暴滋事者絕不寬貸。將針對有暴力疑慮病患加強防範措施，並要求危險場域提出改善措施，才能確保病人空中轉診的安全性。

澎湖縣政府後續將請危險場域促其加強防範措施，並針對有暴力、精神疾患或法定通報傳染病之病患進行申請時的註記，守護後送人員生命安全，保護醫護人員的生命安全，才能確保病人空中轉診的安全性。但此次收容人並未上銬，飛機落地後，2名隨行戒護獄警，先行下機在救護車待命，中間漏洞也應檢討，避免重複事件再度發生。

澎湖監獄派員前往凌天駐地辦公室，致贈水果慰問受傷救護員。（凌天航空提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法