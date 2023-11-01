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澎湖首傳「空中醫療暴力」 監獄收容人直升機上揮拳

徐姓救護員頭部太陽穴遭攻擊，前往醫院驗傷暫未提告。（凌天航空提供）

徐姓救護員頭部太陽穴遭攻擊，前往醫院驗傷暫未提告。（凌天航空提供）

2023/11/01 09:06

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕金馬澎實施直升機常駐後送醫療服務多年，澎湖傳出首起國內空中醫療暴力案例，駐地醫療直升機凌天航空，昨（10月31日）單日執行2趟緊急醫療後送任務，先接送七美9旬老婦腦中風後送任務，隨後再送戒護送醫的收容人前往高雄，落地時卻攻擊隨行救護員成傷，救護員未提告。

根據了解，凌天航空昨日執行三總澎湖分院一名年約60歲的男性須轉往高雄長庚進行治療，該名病患是法務部矯正署澎湖監獄的收容人，當飛抵高雄機場，病患在換床過程中突然舉手攻擊徐姓航空救護員頭部約太陽穴位置，導致救護員頭部外傷、腦震盪等症狀，救護員忍痛將病患送達後，才由三總澎湖分院為徐姓航空救護員驗傷，基於人道立場，救護員暫不提告，但希望醫療暴力事件不要再發生。

澎湖縣衛生局長陳淑娟表示，嚴厲譴責醫療暴力行為，不論在醫院、診所等醫療場所，病患及病患家屬都不應該對醫護人員惡言相向甚至出手攻擊等醫療暴力行為。

直升機醫療轉診服務中心主任陳萬昇表示，凌天航空在2018年進駐澎湖縣以前就已完成「乘客（病患、家屬）特殊情況保護管制」，並進行情境演練，針對病患或家屬在飛行過程中情緒失控的處置措施，才未釀成更嚴重傷害，過去國內都未曾有相關訓練課程，實際執行凌天航空，預先規畫任何突發事件處置課程，可說是台灣空中救護之父。

國內首傳空中醫療暴力事件，凌天航空執行收容人戒護送醫，突遭收容人攻擊。（凌天航空提供）

國內首傳空中醫療暴力事件，凌天航空執行收容人戒護送醫，突遭收容人攻擊。（凌天航空提供）

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