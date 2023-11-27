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首頁　>　社會

心虛片！遇盤查猛跳針灌「阿比」 聽到關鍵字狂竄露餡

沈男因心虛猛灌「阿比」緩解緊張。（警方提供）

沈男因心虛猛灌「阿比」緩解緊張。（警方提供）

2023/11/27 14:31

〔記者許國楨／台中報導〕沈姓男子涉搶奪案遭通緝，上週六在台中市街頭閒晃因形跡可疑被攔查，沈男因心虛猛跳針，除頻頻報錯個資規避，還猛灌俗稱「阿比」的提神飲料維士比試圖緩解緊張情緒，最後聽到警方「帶回警所查證」關鍵字，先是假裝配合接著拔腿狂奔，隨即被優勢警力追上，狠狽就逮。

台中市第一分局繼中所警員林正傑當天上午巡經繼光街時，發現42歲沈男突閃入一旁巷弄內形跡可疑，林員直覺有異立即上前盤查，此時沈男自知遭通緝神情十分緊張，顧左右而言他不斷報錯身分證字號，甚至不停拿起隨手的維士比飲用，試圖緩解緊張情緒。

林員見沈男消極不配合隨即通知線上巡邏警網，準備協助載送沈男返所查證身分，沈男這下慌了，開始往巡邏車的方向走假意配合，正當員警開門要請他上車時，竟趁隙往大街狂奔，跑了一小段路後，沈男自知雙腳肯定跑不過警用機車的追捕，遂折返往騎樓方向跑試圖甩開員警。

惟支援警員陳勝煒已預判可能逃逸路線後，提早在騎樓處等待衝刺折返跑沈男，幾秒後果見沈男直接衝向陳員，當場遭優勢警力壓制逮捕，沈男自知難逃法網，坦承是搶奪通緝犯，警方也在訊後將他解送桃園地檢署歸案；第一分局長吳燕山呼籲，規避司法偵查與法律責任，並不能讓本身應負罪責從此脫鉤，終究難逃法網。

沈男狂奔，警方追趕。（警方提供）

沈男狂奔，警方追趕。（警方提供）

沈男最後折返跑，被等待警方逮正著。（警方提供）

沈男最後折返跑，被等待警方逮正著。（警方提供）

警方將沈男解送歸案。（警方提供）

警方將沈男解送歸案。（警方提供）

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