身揹4條通緝、衝鋒槍擺副駕！男子街頭飛車逃 落網狂喊「對不起」

楊男見警方圍捕，加速在桃園鬧區竄逃，最後困在車流中落網。（記者鄭淑婷翻攝）

2023/11/27 14:01

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市31歲楊姓男子身揹4條通緝，因與人結怨擔心被尋仇，在車內擺放鋼珠彈衝鋒槍防身，還大喇喇地放在副駕駛座下方，桃園警分局埔子派出所今早掌握楊男行蹤，逮人時楊男在桃園鬧區飛車竄逃，警方最後讓楊男陷入車陣後，趁機將他拉下車雙手反銬，楊男不斷喊著：「我下車！我下車！對不起啦！手好痛！」除被依法解送歸案，交通違規罰單一張都不會少，槍枝部分則待送驗有無殺傷力。

楊男因涉及毒品、竊盜、槍砲、侵占等4案被發布通緝，警方先前獲報他平常有攜帶「武器」習慣，埔子所所長簡國峻及警員丁柏天今早巡邏時，發現楊男駕車出現在桃園區力行路上，趁他停等紅燈時上前攔查，楊男一看到員警立刻催油門加速逃逸，警方一路尾隨並通報警力支援攔截圍捕，只見楊男駕車在周邊道路繞圈、不斷闖紅燈欲甩開員警，見警網從四面包圍，企圖從大興西路上交流道，員警立即呼叫路口交通指揮同仁攔下車流，使楊男陷入車陣中動彈不得。

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警方迅速將楊男包圍，喝令他下車投降配合盤查，隨即在其車內副駕駛座起獲鋼珠彈衝鋒槍一把，已送請檢驗有無殺傷力；據悉，楊男自稱與人結怨，怕對方尋仇，日前向友人借來鋼珠彈衝鋒槍防身，他被拉下車時一改逃逸時的氣焰，不斷喊著，「我下車！我下車！對不起！對不起！」，雙手被反銬時更哀號，「好痛！」

警方表示，2024年選舉腳步接近，為保障選舉期間治安平穩，將持續強力掃蕩不法，以期淨化選前治安，針對選舉賭盤、暴力犯罪等足以影響選舉之違法行為均全力予以根除。

楊男被警方拉下車，一改飛車竄逃的氣焰，不斷喊著：「我下車！我下車！對不起啦！手好痛！」（記者鄭淑婷翻攝）

楊男副駕駛座下方被起出鋼珠彈衝鋒槍。（記者鄭淑婷翻攝）

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