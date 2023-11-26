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毒犯拒檢自撞電桿火燒車 警破窗救人送辦

陳姓男子駕駛一輛自小客車違規卻拒檢甚至加速逃離，不久自撞路旁電線桿後翻覆田間，引擎室起火，警方破窗協助脫困，經查確認陳男為毒品通緝犯。（警方提供）

陳姓男子駕駛一輛自小客車違規卻拒檢甚至加速逃離，不久自撞路旁電線桿後翻覆田間，引擎室起火，警方破窗協助脫困，經查確認陳男為毒品通緝犯。（警方提供）

2023/11/26 17:01

〔記者廖雪茹／新竹報導〕陳姓男子駕駛一輛自小客車，因違規被警方示意攔停，但陳男疑因心虛，拒絶停車受檢甚至加速逃離，不久因操控不當，自撞路旁電線桿後翻覆田間，引擎室隨之起火，警方破窗協助脫困，經查確認陳男為毒品通緝犯，並當場起獲安非他命等贓證物，全案移送法辦。

新竹縣新湖警分局表示，湖口派出所員警日前在湖口鄉中山路執行防制危險駕車勤務，見一輛自小客車轉彎未打方向燈欲以攔停，駕駛卻拒檢加速逃離，警方遂尾隨其後伺機攔停。

過程中，自小客車駕駛操控車輛不當，不慎自撞路旁電線桿導致車輛翻覆田間，引擎室隨之起火，警方見狀隨即以破窗尾蓋敲打駕駛座車窗，將駕駛拉出座位，確保嫌犯安全，並通報消防隊到場搶救傷患及撲滅火勢。

警方表示，經查，負傷陳姓男子係毒品通緝犯，立即將他逮捕，並在其身旁散落物起獲毒品安非他命1.17公克等贓證物，詢後依毒品危害防制條例罪嫌移送新竹地方檢察署偵辦。

新湖分局長羅裕城表示，防制毒品危害刻不容緩，更是解決治安問題最迫切課題；大選將至，警方仍將持續淨化轄區治安，也提醒各位駕駛朋友依法應配合受檢，不要心存憢悻加速逃逸，以免致生憾事及觸法。

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