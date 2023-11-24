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韓國導演來台拍片弄丟Gopro相機 機「警」妙招找到失主

韓國導演來台拍片遺失Gopro相機、腳架，高雄警機警突破找到失主。（民眾提供）

韓國導演來台拍片遺失Gopro相機、腳架，高雄警機警突破找到失主。（民眾提供）

2023/11/24 13:47

〔記者黃良傑／高雄報導〕譚姓女遊客在鹽埕區大港橋拾獲1台Gopro運動相機及腳架，立即送到派出所招領，員警檢視相機上未貼失主姓名，檢視影片內容猜想可能是網紅所有，但員警查詢後未發現符合特徵網紅，員警靈機一動，想到Gopro運動相機內有名稱設定，把相機韓文介面改為中文，發現相機名稱為某韓國攝影公司李姓導演，昨再透過臉書通知失主李男認領。

鹽埕警分局今指出，七賢路派出所警員蘇靜苡、侯冠邦前晚接獲報案，譚姓女子（24歲）拾獲1台Gopro運動相機及支架，警方獲報立即找尋失主，隔天找到失主，李姓韓國導演昨到派出所認領。

李男（58歲）表示，前午與攝影團隊至大港橋拍攝影片，未料結束後不慎遺失Gopro相機，因為部分影片及重要資料都在相機內，讓李男相當懊惱，所幸讓民眾拾得，以及員警積極協助，讓相機失而復得，離去前，李男和派出所同仁合照留念，隨後前往旗山繼續拍攝工作，導演及攝影團隊今再透過旗山當地居民致電警察局表達謝意。

鹽埕警分局表示，警察服務不分國籍，員警運用技巧順利找到相機失主，無異是促進一件良好國民外交，值得讚賞，期許同仁盡其所能給予民眾關懷和協助，建立警察親民、愛民與便民的良好形象。

韓國導演來台拍片遺失Gopro相機、腳架，高雄警機警突破找到失主。（民眾提供）

韓國導演來台拍片遺失Gopro相機、腳架，高雄警機警突破找到失主。（民眾提供）

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