這款老爸 叫５歲兒摸走GoPro

2019-08-10

〔記者姚岳宏／台北報導〕一名父親帶著兩個小孩到宜蘭頭城某餐廳吃飯，發現兒童遊憩區桌上有一台別人的GoPro運動相機，竟涉唆使自己不到5歲的小孩行竊；被偷走價值2萬餘元GoPro的湯姓女子，看過店家監視畫面後氣惱地說：「哪有人父會這樣教小孩！」

8天家族環島回憶險毀

住台北的湯女說，暑假帶著女兒，與哥哥嫂嫂及他們的3個小孩，進行8天家族環島旅遊，本月3日最後一站到頭城一家釣蝦餐廳用餐，哥哥的小孩拿著相機到兒童遊憩區邊拍邊玩，稍後順手把相機放在矮桌上。

監視器拍到，一名小男童好奇拿起相機，然後交給爸爸，爸爸把玩一陣，竟把相機放到桌下隱密處，回到餐廳區觀察有沒有人發現相機不見，然後又抱著女兒回到兒童區，要兒子拿走相機，一家人隨即上車離去。

湯女說，該名父親回到餐廳，一度在櫃檯前來回踱步10多秒，像是考慮要不要拿走，最後不敵貪心，還抱著女童做為掩護，並要男童下手行竊。她喪氣地說，相機裡是8天環島旅遊的所有回憶，包括幫小朋友記錄所有活動，被偷走後心血全白費。

疑怕被肉搜急送回相機

湯女事後向宜蘭縣警局礁溪分局頭城分駐所報案，並憤而將遭竊經過PO網。警方昨通知湯女，對方已把相機送到新北市警中和分局，湯女則懷疑對方可能看到PO文，才趕緊「送回」相機。湯女表示，自己也為人母，這名父親對孩子「做了最壞的示範」，即使交回相機，她仍要提告，給他一個教訓。

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