猥褻女助理被嫌「噁心老人味」 大學男講師8罪下場曝

一位大學W姓男講師涉8次猥褻女助理，台南地院法官分判他一年徒刑（得易科罰金）與兩年徒刑（不得易科罰金）。（記者王俊忠攝）

2024/05/07 18:21

〔記者王俊忠／台南報導〕1名W姓大學男講師涉在研究室內對女助理從身後環抱、親吻頸部，還將手伸入衣服內搓摸其胸部，女方抗拒並覺得男師身上有老人味噁心，趁機跑到超商求救；W師否認性侵未遂。台南地院審認他犯利用權勢猥褻罪有4罪，合併判刑1年；強制猥褻也4罪，合併判刑2年，還可上訴。

受害女助理控訴，當天男師鎖門後把她逼到牆角、掀開她的上衣，強吻胸部，舌頭有伸到嘴巴，過程中很掙扎，男師身上有種老人的味道、覺得很噁心，極力想掙脫，她趁男師在脫衣服時趕快打開門跑到外面超商，跟超商店長說她被侵犯之事。

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超商店長證稱只認識女助理、不認識男師，曾聽女方說過男師會對她有些不禮貌、不好的行為，曾建議她不要自己1人在辦公室及不要把門關起來。

W師否認對女助理有何性侵既遂或未遂的犯行，辯稱沒有撫摸女方下體欲插入，當時是撫摸女方大腿，沒有強拉女方的手隔著衣物碰觸其生殖器。

台南地院法官審認，女助理是男講師的員工，男師對女方有監督關係，被告為滿足自己性慾，利用此監督權勢關係猥褻女方，並以強暴或違反其意願方式對她猥褻，侵害女方性自主權程度不輕，也使得女方為免遭受更大侵害而放棄碩士學位，男師所為確有可責難性。

法官指男師犯利用權勢猥褻罪共4罪、各判處6月徒刑，應執行1年，可易科罰金；另犯強制猥褻罪共4罪、各判處10月徒刑，不得易科罰金，合併應執行2年。

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