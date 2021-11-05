低胸正妹測試GoPro 慢動作「波濤洶湧」網友暴動

正妹實測慢動作影片，姣好身材讓網友都暴動了。（圖片擷取自YouTube）

2021/11/05 18:07

〔即時新聞／綜合報導〕GoPro在9月16日正式發表全新一代 Hero 10 Black 運動相機，各方面都迎來大升級，不少人紛紛開箱實測。近期一則測試影片，邀請一名身材姣好的正妹測試慢動作影片，胸前的波動在慢動作之下顯得更具殺傷力，也成功吸引網友的眼球，影片上傳短短2天，已經突破14萬觀看。

3C論壇「Mobile01」本月3日在YouTube頻道上傳了一支片名為「GoPro HERO10 Black｜2.7K 240fps 慢動作A」的影片，片中請來一位身材姣好的正妹，身穿細肩帶低胸背心，手持Hero 10 Black，並開始奔跑測試，只見在慢動作之下，胸前的晃動被捕捉得一清二楚，也顯得更具殺傷力，影片上傳至今短短2天已有超過14萬觀看次數。

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不少網友被「驚濤駭浪」的畫面吸引，紛紛留言，「多放這種影片世界就會更加和平吧」、「原來默劇可以這麼精彩」、「又有堅持下去的力量了」、「這世界頓時和平了1分19秒」、「這影片怎麼這麼長啊我已經看了12個小時了耶。」

而有眼尖網友指出，這名身材「胸狠」的正妹正是網紅林皮，時常在社群媒體分享生活，也不吝嗇秀出姣好身材，讓觀眾大飽眼福。

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