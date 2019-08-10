貪心父「布局」5歲兒摸走別人GoPro 行竊過程全都錄

2019-08-10 15:08

〔記者姚岳宏／台北報導〕一名父親月初帶著兩個小孩去宜蘭頭城某餐廳吃飯，發現兒童遊憩區桌上，有台別人的GoPro運動相機，不但疑似起貪念想據為己有，還涉唆使自己不到5歲的小孩下手行竊，整個過程全被餐廳監視器拍下，GoPro相機失主36歲湯姓女子，事後看到這段影片，大罵該名父親對小孩做了最壞的榜樣。

湯女家住台北市內湖區，GoPro裡有他們家族環島旅遊的珍貴回憶，她事後多次返回宜蘭，跟店家及礁溪分局警方一起看影片尋人，卻越看越氣，湯女表示，自己也為人母，氣惱說「怎樣也無法理解，哪有這種父母會這樣教小孩！」堅持告該男竊盜。

湯女接受本報採訪時仍未消氣，她說暑假帶著自己女兒，與哥哥嫂嫂及他們3個小孩，進行8天家族環島旅遊，本月3日最後一站到頭城的釣蝦餐廳，當時大家正在用餐，她哥哥小孩拿著GoPro相機跑去兒童遊憩區邊拍邊玩，後順手把相機暫放在矮桌上。

湯女看到根據監視器畫面，當時有名他們不認識的小男童，先好奇拿起桌上相機，隨後拿給他爸爸，沒想到該名父親把玩一陣後，先放到桌下較隱密處，又回到餐廳區，觀察有無其他人發現相機不見，後又抱著女兒回到兒童區，竟要男童把相機拿起來跟著他走，一家人隨即上車快速離去。

湯女看著畫面傻眼說，該父親在孩子拿給他相機後，當下沒有選擇交給櫃台，而是刻意將相機放在較隱秘處，回到餐廳區後，又看到該父親在櫃檯前來回踱步10多秒，像是考慮到底要不要拿走，最後不敵貪心，還抱著女童作為掩護，要男童下手行竊。

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